https://ria.ru/20220807/donbass-1807847466.html
В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ
В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022
В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в ДНР, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:54
2022-08-07T13:54
2022-08-07T13:54
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики ранили троих и убили еще одного мирного жителя в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска два раза обстреляли указанный район города, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, ситуация в днр и лнр
В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ Донецка