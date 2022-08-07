https://ria.ru/20220807/donbass-1807847466.html

В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ

В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022

В Донецке один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в ДНР, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:54

2022-08-07T13:54

2022-08-07T13:54

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики ранили троих и убили еще одного мирного жителя в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска два раза обстреляли указанный район города, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, ситуация в днр и лнр