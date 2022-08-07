https://ria.ru/20220807/donbass-1807844220.html

Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли ДНР

Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли ДНР

Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:32

2022-08-07T13:32

2022-08-07T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

макеевка

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

украина

макеевка

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, макеевка, донбасс