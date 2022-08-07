Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за 45 минут выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.