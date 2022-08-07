https://ria.ru/20220807/donbass-1807839989.html

Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:45

2022-08-07T12:45

2022-08-07T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс