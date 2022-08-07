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Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807839989.html
Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:45
2022-08-07T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
12:45 07.08.2022
 
Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут выпустили по республике шесть мин и 12 снарядов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Танк Т-64 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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