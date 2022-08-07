https://ria.ru/20220807/donbass-1807830006.html
Женщина получила ранения при обстреле украинскими войсками Донецка
Женщина получила ранения при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 07.08.2022
Женщина получила ранения при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирная жительница получила ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:18
2022-08-07T11:18
2022-08-07T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирную жительницу в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
Женщина получила ранения при обстреле украинскими войсками Донецка
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле украинскими войсками Донецка