Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа выпустили по территории республики 24 снаряда
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, пять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.