https://ria.ru/20220807/donbass-1807829415.html

Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, пять... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:12

2022-08-07T11:12

2022-08-07T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, пять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс