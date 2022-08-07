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Один человек погиб, 19 получили ранения при обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР

Один человек погиб, 19 получили ранения при обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2022

Один человек погиб, 19 получили ранения при обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР

Один человек погиб, еще 19, в том числе 5 детей, получили ранения при вчерашнем обстреле украинскими войсками Алчевска, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:45

2022-08-07T10:45

2022-08-07T16:19

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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 19, в том числе 5 детей, получили ранения при вчерашнем обстреле украинскими войсками Алчевска, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения, среди них пять детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, здания 13 многоквартирных жилых домов, четырех детсадов и школы повреждены после вчерашнего обстрела.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS. Генпрокуратура ЛНР заявило, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.

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Ольга Фомченкова

в мире, алчевск, лнр, ситуация в днр и лнр, донбасс