Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Кировский район Донецка, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.