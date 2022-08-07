https://ria.ru/20220807/donbass-1807823887.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска за час обстреляли Кировский район Донецка, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:32

2022-08-07T10:32

2022-08-07T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Кировский район Донецка, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

ясиноватая

макеевка

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс