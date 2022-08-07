https://ria.ru/20220807/donbass-1807819716.html

Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов

Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов - РИА Новости, 07.08.2022

Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов

Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:46

2022-08-07T09:46

2022-08-07T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня ночью в Кировском районе зафиксировано прямое попадание в здание административно-бытового комплекса государственного предприятия "Шахта №17-17 бис". Повреждена кровля здания и остекление окон", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)