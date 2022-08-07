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Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов - РИА Новости, 07.08.2022
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:46
2022-08-07T09:46
2022-08-07T09:46
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня ночью в Кировском районе зафиксировано прямое попадание в здание административно-бытового комплекса государственного предприятия "Шахта №17-17 бис". Повреждена кровля здания и остекление окон", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Мэр Кулемзин: административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов