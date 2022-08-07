Рейтинг@Mail.ru
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819716.html
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов - РИА Новости, 07.08.2022
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:46
2022-08-07T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня ночью в Кировском районе зафиксировано прямое попадание в здание административно-бытового комплекса государственного предприятия "Шахта №17-17 бис". Повреждена кровля здания и остекление окон", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
09:46 07.08.2022
 
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов

Мэр Кулемзин: административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание административно-бытового комплекса шахты № 17-17бис в Донецке повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня ночью в Кировском районе зафиксировано прямое попадание в здание административно-бытового комплекса государственного предприятия "Шахта №17-17 бис". Повреждена кровля здания и остекление окон", - написал он в Telegram-канале.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 09:40Специальная военная операция на Украине
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала