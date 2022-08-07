https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html

Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS

Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 07.08.2022

Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS

Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:40

2022-08-07T09:40

2022-08-07T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

ситуация в днр и лнр

алчевск

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_44:381:1234:1050_1920x0_80_0_0_128c329c7bedbe1ec95a09de20fcb0c0.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (одна ракета). В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее жители Алчевска заявили РИА Новости, что после обстрела со стороны украинских войск начался пожар в многоэтажном доме. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220807/donbass-1807819716.html

https://ria.ru/20220803/himars-1806996292.html

алчевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, алчевск, рсзо himars