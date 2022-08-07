09:40 07.08.2022 (обновлено: 09:49 07.08.2022)
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР: жилой дом в Алчевске загорелся после попадания ракеты из HIMARS
© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (одна ракета). В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее жители Алчевска заявили РИА Новости, что после обстрела со стороны украинских войск начался пожар в многоэтажном доме. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.