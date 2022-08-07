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Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 07.08.2022
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS
Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:40
2022-08-07T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
алчевск
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (одна ракета). В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее жители Алчевска заявили РИА Новости, что после обстрела со стороны украинских войск начался пожар в многоэтажном доме. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819716.html
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, алчевск, рсзо himars
09:40 07.08.2022 (обновлено: 09:49 07.08.2022)
 
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР: жилой дом в Алчевске загорелся после попадания ракеты из HIMARS

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Вчерашний пожар в многоэтажном доме в Алчевске начался из-за попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (одна ракета). В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 09:46Специальная военная операция на Украине
Административное здание шахты в Донецке повредило в результате обстрелов
Ранее жители Алчевска заявили РИА Новости, что после обстрела со стороны украинских войск начался пожар в многоэтажном доме. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска, девять человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Работа следователей на месте обстрела нефтебазы в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 16:29
На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS
 
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