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Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 312 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:13

2022-08-07T09:13

2022-08-07T09:32

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 312 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 312 единиц боеприпасов. По данным представительства, за сутки были повреждены 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Центрально-городском районах Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины