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Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 312 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:13
2022-08-07T09:13
2022-08-07T09:32
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 312 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 312 единиц боеприпасов. По данным представительства, за сутки были повреждены 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Центрально-городском районах Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
09:13 07.08.2022 (обновлено: 09:32 07.08.2022)
Украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 312 боеприпасов по республике