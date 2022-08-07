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Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807814391.html
Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.08.2022
Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток"
Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:59
2022-08-07T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня утром на противопехотной мине "Лепесток" во дворе частного дома по адресу: улица Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения", — написал он.Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, добавил мэр.Украинские войска постоянно обстреливают Донецк и другие города и поселки ДНР из РСЗО "Ураган", при помощи которых производится дистанционное минирование. По сведениями Минздрава республики, от подрывов на "Лепестках" получили ранения почти 30 человек.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце. Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
08:59 07.08.2022 (обновлено: 10:17 07.08.2022)
 
Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

Мэр Кулемзин: житель Донецка подорвался на украинской противопехотной мине "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром на противопехотной мине "Лепесток" во дворе частного дома по адресу: улица Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения", — написал он.
Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, добавил мэр.
Украинские войска постоянно обстреливают Донецк и другие города и поселки ДНР из РСЗО "Ураган", при помощи которых производится дистанционное минирование. По сведениями Минздрава республики, от подрывов на "Лепестках" получили ранения почти 30 человек.
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Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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