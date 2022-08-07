https://ria.ru/20220807/donbass-1807814391.html

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.08.2022

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:59

2022-08-07T08:59

2022-08-07T10:17

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ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня утром на противопехотной мине "Лепесток" во дворе частного дома по адресу: улица Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения", — написал он.Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, добавил мэр.Украинские войска постоянно обстреливают Донецк и другие города и поселки ДНР из РСЗО "Ураган", при помощи которых производится дистанционное минирование. По сведениями Минздрава республики, от подрывов на "Лепестках" получили ранения почти 30 человек.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце. Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.

https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины