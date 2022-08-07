https://ria.ru/20220807/avtomobili-1807872970.html
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом - РИА Новости, 07.08.2022
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом
Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:21
2022-08-07T17:21
2022-08-07T17:21
авто
россия
kia motors
volkswagen group
lada vesta
lada granta
kia rio
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось на машины с пробегом, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.На четвертом месте оказались автомобили Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta. Около 6% от общего числа продаж составила доля китайских автомобилей.Абсолютное большинство сделок (94%) пришлось на автомобили с пробегом, и 6% – на новые авто. Самое большое количество сделок совершали покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.
https://ria.ru/20220724/probeg-1804436107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, kia motors , volkswagen group, lada vesta, lada granta, kia rio
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом
"СберАвто": самыми популярными автомобилями у россиян летом стали Kia, Hyundai и Lada