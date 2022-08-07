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Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом - РИА Новости, 07.08.2022
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Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом - РИА Новости, 07.08.2022
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом
Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:21
2022-08-07T17:21
авто
россия
kia motors
volkswagen group
lada vesta
lada granta
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось на машины с пробегом, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.На четвертом месте оказались автомобили Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta. Около 6% от общего числа продаж составила доля китайских автомобилей.Абсолютное большинство сделок (94%) пришлось на автомобили с пробегом, и 6% – на новые авто. Самое большое количество сделок совершали покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.
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авто, россия, kia motors , volkswagen group, lada vesta, lada granta, kia rio
17:21 07.08.2022
 
Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом

"СберАвто": самыми популярными автомобилями у россиян летом стали Kia, Hyundai и Lada

© Fotolia / opoljaДевушка в новом автомобиле
Девушка в новом автомобиле - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Fotolia / opolja
Девушка в новом автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось на машины с пробегом, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В июне и июле российские автолюбители отдавали предпочтения маркам Kia (12%), Hyundai (10%), Lada (8%)", - сказано в исследовании.
На четвертом месте оказались автомобили Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta. Около 6% от общего числа продаж составила доля китайских автомобилей.
Абсолютное большинство сделок (94%) пришлось на автомобили с пробегом, и 6% – на новые авто. Самое большое количество сделок совершали покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.
Информация о пробеге автомобиля на приборной доске - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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АвтоРоссияKia MotorsVolkswagen GroupLada VestaLada GrantaKia Rio
 
 
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