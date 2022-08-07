https://ria.ru/20220807/avtomobili-1807872970.html

Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом

Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом - РИА Новости, 07.08.2022

Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупали летом

Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:21

2022-08-07T17:21

2022-08-07T17:21

авто

россия

kia motors

volkswagen group

lada vesta

lada granta

kia rio

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось на машины с пробегом, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.На четвертом месте оказались автомобили Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta. Около 6% от общего числа продаж составила доля китайских автомобилей.Абсолютное большинство сделок (94%) пришлось на автомобили с пробегом, и 6% – на новые авто. Самое большое количество сделок совершали покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.

https://ria.ru/20220724/probeg-1804436107.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, kia motors , volkswagen group, lada vesta, lada granta, kia rio