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Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово - РИА Новости, 07.08.2022
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Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово
Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово - РИА Новости, 07.08.2022
Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово
Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:00
2022-08-07T16:00
в мире
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
сербия
дарья асламова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".Ранее "глава МВД" Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Позже журналистику отпустили."Мы ехали вместе с моим мужем, казанским журналистом, ехали в Косово, потому что хотели сделать материал… о замечательных православных храмах", - сказала Асламова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - добавила журналистка.По ее словам, сотрудники из спецслужб знали, что у нее было интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с французским депутатом Марин Ле Пен. "Дальше был такой типичный прием разведчиков: когда тебе смотрят в глаза и начинают говорить: "Вот скажите откровенно, вы же работаете на российскую разведку?" Я говорю: "Нет". Это было много часов, это была изнурительная словесная дуэль, психологически очень рассчитанная. И работали они очень профессионально", - подчеркнула Асламова.Также она сообщила, что сейчас находится в Сербии в городе Рашка и пытается выбраться в Белград.
https://ria.ru/20220807/aslamova-1807834692.html
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в мире, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, сербия, дарья асламова
16:00 07.08.2022
 
Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

Журналистка Асламова: на допросах в Косово спецслужбы спрашивали о работе на разведку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".
Ранее "глава МВД" Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Позже журналистику отпустили.
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"Мы ехали вместе с моим мужем, казанским журналистом, ехали в Косово, потому что хотели сделать материал… о замечательных православных храмах", - сказала Асламова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - добавила журналистка.
По ее словам, сотрудники из спецслужб знали, что у нее было интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с французским депутатом Марин Ле Пен. "Дальше был такой типичный прием разведчиков: когда тебе смотрят в глаза и начинают говорить: "Вот скажите откровенно, вы же работаете на российскую разведку?" Я говорю: "Нет". Это было много часов, это была изнурительная словесная дуэль, психологически очень рассчитанная. И работали они очень профессионально", - подчеркнула Асламова.
Также она сообщила, что сейчас находится в Сербии в городе Рашка и пытается выбраться в Белград.
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В миреЗадержание журналистки "Комсомольской правды" в КосовоСербияДарья Асламова
 
 
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