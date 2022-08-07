https://ria.ru/20220807/aslamova-1807860838.html

Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово - РИА Новости, 07.08.2022

Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:00

2022-08-07T16:00

2022-08-07T16:00

в мире

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

сербия

дарья асламова

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".Ранее "глава МВД" Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Позже журналистику отпустили."Мы ехали вместе с моим мужем, казанским журналистом, ехали в Косово, потому что хотели сделать материал… о замечательных православных храмах", - сказала Асламова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - добавила журналистка.По ее словам, сотрудники из спецслужб знали, что у нее было интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с французским депутатом Марин Ле Пен. "Дальше был такой типичный прием разведчиков: когда тебе смотрят в глаза и начинают говорить: "Вот скажите откровенно, вы же работаете на российскую разведку?" Я говорю: "Нет". Это было много часов, это была изнурительная словесная дуэль, психологически очень рассчитанная. И работали они очень профессионально", - подчеркнула Асламова.Также она сообщила, что сейчас находится в Сербии в городе Рашка и пытается выбраться в Белград.

https://ria.ru/20220807/aslamova-1807834692.html

https://ria.ru/20220807/kosovo-1807832045.html

сербия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, сербия, дарья асламова