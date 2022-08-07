Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово
Журналистка Асламова: на допросах в Косово спецслужбы спрашивали о работе на разведку
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".
Ранее "глава МВД" Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Позже журналистику отпустили.
"Мы ехали вместе с моим мужем, казанским журналистом, ехали в Косово, потому что хотели сделать материал… о замечательных православных храмах", - сказала Асламова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - добавила журналистка.
По ее словам, сотрудники из спецслужб знали, что у нее было интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с французским депутатом Марин Ле Пен. "Дальше был такой типичный прием разведчиков: когда тебе смотрят в глаза и начинают говорить: "Вот скажите откровенно, вы же работаете на российскую разведку?" Я говорю: "Нет". Это было много часов, это была изнурительная словесная дуэль, психологически очень рассчитанная. И работали они очень профессионально", - подчеркнула Асламова.