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Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово - РИА Новости, 07.08.2022
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Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово
Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово - РИА Новости, 07.08.2022
Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово
Российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии, ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:57
2022-08-07T11:57
в мире
косово
сербия
россия
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
дарья асламова
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БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии, ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным, заявили в посольстве РФ в Белграде."Шестого августа 2022 года на административной линии между центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими "силовиками" была задержана российская журналистка, спецкор газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в "работе на российские спецслужбы", удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи", - сообщила дипмиссия.Отмечается, что посольство незамедлительно проинформировало о случившемся находящиеся в крае международные присутствия, в частности миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), а также непосредственно Секретариат ООН. "В настоящее время Асламова в безопасности, находится на территории центральной Сербии", - говорится в сообщении.Российские дипломаты подчеркивают, что считают "безосновательное задержание Дарьи Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово", примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ."Призываем Секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку", - указали в диппредставительстве России.
https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html
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в мире, косово, сербия, россия, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, дарья асламова
11:57 07.08.2022
 
Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово

Посольство в Белграде: российская журналистка Асламова находится в безопасности в Сербии

© Depositphotos / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Depositphotos / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии, ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным, заявили в посольстве РФ в Белграде.
"Шестого августа 2022 года на административной линии между центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими "силовиками" была задержана российская журналистка, спецкор газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в "работе на российские спецслужбы", удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи", - сообщила дипмиссия.
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Отмечается, что посольство незамедлительно проинформировало о случившемся находящиеся в крае международные присутствия, в частности миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), а также непосредственно Секретариат ООН. "В настоящее время Асламова в безопасности, находится на территории центральной Сербии", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты подчеркивают, что считают "безосновательное задержание Дарьи Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово", примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ.
"Призываем Секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку", - указали в диппредставительстве России.
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