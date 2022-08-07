https://ria.ru/20220807/aslamova-1807834692.html

Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово

Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово - РИА Новости, 07.08.2022

Посольство в Сербии прокомментировало задержание Асламовой в Косово

Российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии, ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным,... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:57

2022-08-07T11:57

2022-08-07T11:57

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задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

дарья асламова

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БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии, ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным, заявили в посольстве РФ в Белграде."Шестого августа 2022 года на административной линии между центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими "силовиками" была задержана российская журналистка, спецкор газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в "работе на российские спецслужбы", удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи", - сообщила дипмиссия.Отмечается, что посольство незамедлительно проинформировало о случившемся находящиеся в крае международные присутствия, в частности миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), а также непосредственно Секретариат ООН. "В настоящее время Асламова в безопасности, находится на территории центральной Сербии", - говорится в сообщении.Российские дипломаты подчеркивают, что считают "безосновательное задержание Дарьи Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово", примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ."Призываем Секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку", - указали в диппредставительстве России.

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html

https://ria.ru/20220807/kosovo-1807817899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия, россия, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, дарья асламова