https://ria.ru/20220807/aslamova-1807818238.html

Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову

Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову - РИА Новости, 07.08.2022

Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову

Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила газета. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:28

2022-08-07T09:28

2022-08-07T11:13

в мире

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

косово

дарья асламова

комсомольская правда (газета)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила газета."Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе", — говорится в публикации.Сейчас журналистка находится на связи с посольством России в Сербии. По ее словам, которые приводит издание, после задержания ей говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину.Позже главный редактор КП Владимир Сунгоркин заявил РИА Новости, что журналистка продолжит работать в Сербии.О задержании Асламовой при попытке въезда в Косово стало известно минувшей ночью. Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла, ее заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки. Никаких доказательств Швецла при этом не привел. В "Комсомольской правде" пояснили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.Напряженность вокруг Косово возросла из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в край машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США вступление запрета в силу отложили на месяц. Президент Сербии Александр Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

косово

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, косово, дарья асламова, комсомольская правда (газета)