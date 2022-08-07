https://ria.ru/20220807/aslamova-1807818238.html
Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову
Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову - РИА Новости, 07.08.2022
Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову
Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила газета. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:28
2022-08-07T09:28
2022-08-07T11:13
в мире
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
косово
дарья асламова
комсомольская правда (газета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139626/25/1396262567_777:635:1758:1187_1920x0_80_0_0_dd69256fe732fa01946cedbf493a708f.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила газета."Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе", — говорится в публикации.Сейчас журналистка находится на связи с посольством России в Сербии. По ее словам, которые приводит издание, после задержания ей говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину.Позже главный редактор КП Владимир Сунгоркин заявил РИА Новости, что журналистка продолжит работать в Сербии.О задержании Асламовой при попытке въезда в Косово стало известно минувшей ночью. Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла, ее заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки. Никаких доказательств Швецла при этом не привел. В "Комсомольской правде" пояснили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.Напряженность вокруг Косово возросла из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в край машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США вступление запрета в силу отложили на месяц. Президент Сербии Александр Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.
https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139626/25/1396262567_830:591:1685:1232_1920x0_80_0_0_a79a628790ff7314218a9224fd7d64b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, косово, дарья асламова, комсомольская правда (газета)
09:28 07.08.2022 (обновлено: 11:13 07.08.2022)
Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову
"Комсомольская правда": власти Косово отпустили журналистку Асламову, она вышла на связь
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила
газета.
"Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе", — говорится в публикации.
Сейчас журналистка находится на связи с посольством России
в Сербии
. По ее словам, которые приводит издание, после задержания ей говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину
.
"До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации", — цитирует газета Асламову.
Позже главный редактор КП Владимир Сунгоркин заявил РИА Новости, что журналистка продолжит работать в Сербии.
О задержании Асламовой при попытке въезда в Косово стало известно минувшей ночью. Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла, ее заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки. Никаких доказательств Швецла при этом не привел.
В "Комсомольской правде" пояснили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.
Напряженность вокруг Косово возросла из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в край машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США вступление запрета в силу отложили на месяц. Президент Сербии Александр Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград
сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.