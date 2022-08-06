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В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней

В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 06.08.2022

В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней

В Тынде и Тындинском округе Приамурья из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:27

2022-08-06T08:27

2022-08-06T09:51

происшествия

тында

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. В Тынде и Тындинском округе Приамурья из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса."В городе Тында и Тындинском округе введен режим ЧС по причине непрекращающихся осадков. В городе Тында смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали 26 человек, все они разместились у родственников. Всего в микрорайоне Беленький насчитывается 800 человек взрослого населения.Министр транспорта Приамурья Александр Зеленин отметил, что на севере области прошли дожди с серьезными последствиями, а на будущую неделю синоптики также дают неблагоприятный прогноз. "Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам. Но важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно по отдаленным от населенных пунктов", — сказал Зеленин.В областной прокуратуре отметили, что в Тынде и Тындинском округе подтоплены 20 домов, повреждена автомобильная дорога Соловьевск — Уркан, размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький. Прокуроры проводят проверку своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановлению поврежденных объектов жизнеобеспечения.

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тында

амурская область

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Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. 2022-08-06T08:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тында, амурская область