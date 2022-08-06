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В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней
В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 06.08.2022
В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней
В Тынде и Тындинском округе Приамурья из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:27
2022-08-06T08:27
2022-08-06T09:51
происшествия
тында
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. В Тынде и Тындинском округе Приамурья из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса."В городе Тында и Тындинском округе введен режим ЧС по причине непрекращающихся осадков. В городе Тында смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали 26 человек, все они разместились у родственников. Всего в микрорайоне Беленький насчитывается 800 человек взрослого населения.Министр транспорта Приамурья Александр Зеленин отметил, что на севере области прошли дожди с серьезными последствиями, а на будущую неделю синоптики также дают неблагоприятный прогноз. "Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам. Но важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно по отдаленным от населенных пунктов", — сказал Зеленин.В областной прокуратуре отметили, что в Тынде и Тындинском округе подтоплены 20 домов, повреждена автомобильная дорога Соловьевск — Уркан, размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький. Прокуроры проводят проверку своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановлению поврежденных объектов жизнеобеспечения.
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тында
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807690672_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ad611248af7e0f39a52ff7fbbf719bf.jpg
Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья
В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.
2022-08-06T08:27
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, амурская область
08:27 06.08.2022 (обновлено: 09:51 06.08.2022)
В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней
Режим ЧС ввели в Тынде в Приамурье из-за ливней
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости.
В Тынде и Тындинском округе Приамурья из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается
в Telegram-канале регионального Минтранса.
"В городе Тында
и Тындинском округе введен режим ЧС по причине непрекращающихся осадков. В городе Тында смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что спасатели эвакуировали 26 человек, все они разместились у родственников. Всего в микрорайоне Беленький насчитывается 800 человек взрослого населения.
Министр транспорта Приамурья Александр Зеленин отметил, что на севере области прошли дожди с серьезными последствиями, а на будущую неделю синоптики также дают неблагоприятный прогноз.
"Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам. Но важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно по отдаленным от населенных пунктов", — сказал Зеленин.
В областной прокуратуре отметили, что в Тынде и Тындинском округе подтоплены 20 домов, повреждена автомобильная дорога Соловьевск — Уркан, размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький. Прокуроры проводят проверку своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановлению поврежденных объектов жизнеобеспечения.