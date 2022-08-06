В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС
Запорожская ВГА пообещала предоставить делегации МАГАТЭ незамедлительный доступ к АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Доступ миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской АЭС будет предоставлен незамедлительно, как только делегация уведомит о сроках прибытия, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.
"Мы благодарны главе МАГАТЭ за пусть и несколько запоздалую, реакцию на обстрел боевиками Зеленского атомной станции и готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту. Мы очень ждем и заинтересованы в прекращении попыток украинских националистов поставить мир на грань новой техногенной катастрофы. Призываем главу МАГАТЭ пресечь ядерный терроризм со стороны киевского режима", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на сегодня визит миссии МАГАТЭ на АЭС блокируется украинской стороной, так как в противном случае мировому сообществу станут известны данные о запрещенных экспериментах во времена, когда объект находился под контролем Украины.
"Визит МАГАТЭ также положит конец всем инсинуациям Киева, который обвиняет в обстрелах АЭС российскую сторону. У нас собрана вся доказательная база относительно того, когда и каким оружием украинские военные наносили удары по территории атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.