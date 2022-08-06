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В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС - РИА Новости, 06.08.2022
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В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС
В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС - РИА Новости, 06.08.2022
В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС
Доступ миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской АЭС будет предоставлен незамедлительно, как только делегация уведомит РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:49
2022-08-06T22:49
в мире
рафаэль гросси
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Доступ миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской АЭС будет предоставлен незамедлительно, как только делегация уведомит о сроках прибытия, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС."Мы благодарны главе МАГАТЭ за пусть и несколько запоздалую, реакцию на обстрел боевиками Зеленского атомной станции и готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту. Мы очень ждем и заинтересованы в прекращении попыток украинских националистов поставить мир на грань новой техногенной катастрофы. Призываем главу МАГАТЭ пресечь ядерный терроризм со стороны киевского режима", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, на сегодня визит миссии МАГАТЭ на АЭС блокируется украинской стороной, так как в противном случае мировому сообществу станут известны данные о запрещенных экспериментах во времена, когда объект находился под контролем Украины."Визит МАГАТЭ также положит конец всем инсинуациям Киева, который обвиняет в обстрелах АЭС российскую сторону. У нас собрана вся доказательная база относительно того, когда и каким оружием украинские военные наносили удары по территории атомной станции", - подчеркнул Рогов.По его словам, учитывая нежелание Киева предоставить Гросси возможность для приезда в Энергодар, он может осуществить свой визит через территорию России.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html
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запорожская область
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в мире, рафаэль гросси, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, киев, россия
22:49 06.08.2022
 
В Запорожье пообещали предоставить делегации МАГАТЭ доступ к АЭС

Запорожская ВГА пообещала предоставить делегации МАГАТЭ незамедлительный доступ к АЭС

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Доступ миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской АЭС будет предоставлен незамедлительно, как только делегация уведомит о сроках прибытия, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Вчера, 19:04Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ
"Мы благодарны главе МАГАТЭ за пусть и несколько запоздалую, реакцию на обстрел боевиками Зеленского атомной станции и готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту. Мы очень ждем и заинтересованы в прекращении попыток украинских националистов поставить мир на грань новой техногенной катастрофы. Призываем главу МАГАТЭ пресечь ядерный терроризм со стороны киевского режима", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на сегодня визит миссии МАГАТЭ на АЭС блокируется украинской стороной, так как в противном случае мировому сообществу станут известны данные о запрещенных экспериментах во времена, когда объект находился под контролем Украины.
"Визит МАГАТЭ также положит конец всем инсинуациям Киева, который обвиняет в обстрелах АЭС российскую сторону. У нас собрана вся доказательная база относительно того, когда и каким оружием украинские военные наносили удары по территории атомной станции", - подчеркнул Рогов.
По его словам, учитывая нежелание Киева предоставить Гросси возможность для приезда в Энергодар, он может осуществить свой визит через территорию России.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 21:37
ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС, заявили в Минобороны
 
В миреРафаэль ГроссиЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСКиевРоссия
 
 
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