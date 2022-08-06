https://ria.ru/20220806/zaporozhe-1807785592.html
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье - РИА Новости, 06.08.2022
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье
Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:40
2022-08-06T21:40
2022-08-06T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в селе Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил он.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России, войска ДНР и ЛНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, исключительно гуманно относятся к населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220806/provokatsiya-1807784530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье
Минобороны: ВСУ заминировали мост в Запорожье для обвинения России в его взрыве