https://ria.ru/20220806/zaporozhe-1807785592.html

Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье

Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье - РИА Новости, 06.08.2022

Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье

Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:40

2022-08-06T21:40

2022-08-06T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в селе Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил он.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России, войска ДНР и ЛНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, исключительно гуманно относятся к населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220806/provokatsiya-1807784530.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика