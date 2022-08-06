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ВС России поразили украинский пункт управления и два склада с оружием
ВС России поразили украинский пункт управления и два склада с оружием - РИА Новости, 06.08.2022
ВС России поразили украинский пункт управления и два склада с оружием
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский пункт управления и два склада с вооружением в ДНР, а также РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:29
2022-08-06T13:29
2022-08-06T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожье
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский пункт управления и два склада с вооружением в ДНР, а также склад ГСМ группировки "Днепр" в Запорожье, заявили в субботу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка Донецкой народной республики, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах. Уничтожено: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Запорожья уничтожен украинский склад горючего с более чем 50 000 тонн дизельного топлива для военной техники оперативной группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, запорожье, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:29 06.08.2022 (обновлено: 13:40 06.08.2022)
ВС России поразили украинский пункт управления и два склада с оружием
ВС России за сутки поразили украинский пункт управления, два склада с оружием и склад ГСМ