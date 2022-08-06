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Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.08.2022
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Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"
Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.08.2022
Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:45
2022-08-06T13:45
в мире
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется."Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно "Абдулхамит Хан" в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в "Аккую". Я лично буду следить за работами в "Аккую" со своей делегацией. После этого я расскажу господину (президенту РФ) Путину о ситуации", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
https://ria.ru/20220805/energetika-1807643112.html
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в мире, аэс "аккую", турция, реджеп тайип эрдоган
13:45 06.08.2022
 
Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"

Президент Турции Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую" на следующей неделе

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется.
"Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно "Абдулхамит Хан" в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в "Аккую". Я лично буду следить за работами в "Аккую" со своей делегацией. После этого я расскажу господину (президенту РФ) Путину о ситуации", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 20:09
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"
 
В миреАЭС "Аккую"ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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