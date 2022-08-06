https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807721617.html

Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"

Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.08.2022

Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:45

2022-08-06T13:45

2022-08-06T13:45

в мире

аэс "аккую"

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется."Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно "Абдулхамит Хан" в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в "Аккую". Я лично буду следить за работами в "Аккую" со своей делегацией. После этого я расскажу господину (президенту РФ) Путину о ситуации", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

https://ria.ru/20220805/energetika-1807643112.html

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, аэс "аккую", турция, реджеп тайип эрдоган