Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую"
Президент Турции Эрдоган намерен посетить АЭС "Аккую" на следующей неделе
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
© Sputnik / Туран Салджы
Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется.
"Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно "Абдулхамит Хан" в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в "Аккую". Я лично буду следить за работами в "Аккую" со своей делегацией. После этого я расскажу господину (президенту РФ) Путину о ситуации", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.