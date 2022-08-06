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В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении - РИА Новости, 06.08.2022
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В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении
В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении - РИА Новости, 06.08.2022
В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении
Один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:46
2022-08-06T10:15
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По информации ГУ МЧС, в субботу на пульт дежурного полиции Оймяконского района поступила информация о том, что на участке "Якутская" произошел обвал горной породы."В ходе организованного взаимодействия установлено, что в результате обвала горной породы, погиб 1 человек и 1 человек пострадал. На золоторудное месторождение из поселка Усть-Нера убыли сотрудники полиции, в готовности к вылету находится оперативная группа регионального управления, спасатели и авиация МЧС России. Информация уточняется", - заявили в пресс-службе.
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происшествия, республика саха (якутия)
09:46 06.08.2022 (обновлено: 10:15 06.08.2022)
 
В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении

Один человек погиб, один пострадал из-за обвала породы в золоторудном месторождении Якутии

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБольшегрузные самосвалы на золоторудном месторождении в Якутии
Большегрузные самосвалы на золоторудном месторождении в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Большегрузные самосвалы на золоторудном месторождении в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По информации ГУ МЧС, в субботу на пульт дежурного полиции Оймяконского района поступила информация о том, что на участке "Якутская" произошел обвал горной породы.
"В ходе организованного взаимодействия установлено, что в результате обвала горной породы, погиб 1 человек и 1 человек пострадал. На золоторудное месторождение из поселка Усть-Нера убыли сотрудники полиции, в готовности к вылету находится оперативная группа регионального управления, спасатели и авиация МЧС России. Информация уточняется", - заявили в пресс-службе.
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