https://ria.ru/20220806/shakhta-1807696634.html

В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении

В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении - РИА Новости, 06.08.2022

В Якутии человек погиб из-за обвала породы на золоторудном месторождении

Один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:46

2022-08-06T09:46

2022-08-06T10:15

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По информации ГУ МЧС, в субботу на пульт дежурного полиции Оймяконского района поступила информация о том, что на участке "Якутская" произошел обвал горной породы."В ходе организованного взаимодействия установлено, что в результате обвала горной породы, погиб 1 человек и 1 человек пострадал. На золоторудное месторождение из поселка Усть-Нера убыли сотрудники полиции, в готовности к вылету находится оперативная группа регионального управления, спасатели и авиация МЧС России. Информация уточняется", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия)