https://ria.ru/20220806/pomosch-1807786315.html

Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки

Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки - РИА Новости, 06.08.2022

Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки

Россия за прошедшие сутки провела три акции в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:42

2022-08-06T21:42

2022-08-06T21:42

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела три акции в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, 6 августа 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 390,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220806/sklad-1807785333.html

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донецкая народная республика

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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, херсонская область , донбасс, донецкая народная республика, запорожская область