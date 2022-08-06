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Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки - РИА Новости, 06.08.2022
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Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки
Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки - РИА Новости, 06.08.2022
Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки
Россия за прошедшие сутки провела три акции в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:42
2022-08-06T21:42
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здоровье - общество
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донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела три акции в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, 6 августа 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 390,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220806/sklad-1807785333.html
луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, херсонская область , донбасс, донецкая народная республика, запорожская область
21:42 06.08.2022
 
Россия передала около 50 тонн гумпомощи населению ЛНР и Украины за сутки

Россия передала мирному населению ЛНР и Украины около 50 тонн гумпомощи за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела три акции в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 51 587,6 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 412 акций, в том числе за истекшие сутки три – в Луганской Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 49,8 тонны гуманитарной помощи", - сообщил Мизинцев.
По его словам, 6 августа 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 390,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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