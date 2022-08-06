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Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807714966.html
Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки
Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 06.08.2022
Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки
В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура, сообщил РИА Новости источник в администрации. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:50
2022-08-06T19:11
в мире
новая каховка
специальная военная операция на украине
херсонская область
виталий гур
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ХЕРСОН, 6 авг — РИА Новости. В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура, сообщил РИА Новости источник в администрации.По его словам, нападение произошло у дома, где проживает чиновник. "Неизвестные расстреляли Гура, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о перевозке его в Крым.Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Двадцать второго июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен.Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html
https://ria.ru/20220727/kherson-1805345628.html
новая каховка
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Кадры с места покушения на замглавы Новокаховской администрации
Кадры с места покушения на замглавы Новокаховской администрации
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в мире, новая каховка, херсонская область , виталий гур
12:50 06.08.2022 (обновлено: 19:11 06.08.2022)
 
Источник сообщил о покушении на замглавы администрации Новой Каховки

На замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура совершили покушение

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 авг — РИА Новости. В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура, сообщил РИА Новости источник в администрации.
По его словам, нападение произошло у дома, где проживает чиновник.
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"Неизвестные расстреляли Гура, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о перевозке его в Крым.
Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Двадцать второго июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен.
Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.
Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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