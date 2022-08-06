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Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в субботу - РИА Новости, 06.08.2022
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Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в субботу
Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в субботу - РИА Новости, 06.08.2022
Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:52
2022-08-06T09:52
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, плюс 30-32 градусов в Москве, плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик также отметил, что атмосферное давление сегодня будет слабо падать, но показания барометров составят 750 миллиметров ртутного столба.
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
09:52 06.08.2022
 
Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус: без осадков и жара до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, плюс 30-32 градусов в Москве, плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.
Синоптик также отметил, что атмосферное давление сегодня будет слабо падать, но показания барометров составят 750 миллиметров ртутного столба.
Прогулка по Солнечному городу: где в Москве спрятаться от жары
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

Северный речной вокзал
1 из 8

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

Отдыхающие на территории природного заказника Воробьевы горы в Москве
2 из 8

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

Фонтан Девушка с кувшином в Нескучном саду в Москве
3 из 8

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

Отдых в Москве
4 из 8

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

Отдыхающие в ландшафтном парке Митино после комплексного благоустройства
5 из 8

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

В Москве возобновили работу парки
6 из 8

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

Вымощенная дорожка в Грачевском парке
7 из 8

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

Благоустройство в парке Усадьба Михалково
8 из 8

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 8

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 8

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
 
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