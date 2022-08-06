В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение
В Курортном и Петродворцовом районах Петербурга не работает уличное освещение
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром деревья, сообщает предприятие.
"Сегодня… в Санкт-Петербурге порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия преимущественно бушевала в Курортном и Петродворцовом районах, где уже зафиксировано более 30 поваленных ураганным ветром деревьев на сети уличного освещения… Специалисты "Ленсвета" в оперативном порядке устраняют обрывы на сетях", - информирует предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, уличное освещение на период проведения восстановительных работ включаться не будет. Так, на территории Курортного района уличные светильники будут "преимущественно обесточены".
"Ленсвет" продолжит их восстановление вечером и в ночь на воскресенье.
С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.