https://ria.ru/20220806/peterburg-1807772617.html

В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение

В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение - РИА Новости, 06.08.2022

В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение

Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:02

2022-08-06T20:02

2022-08-06T20:02

происшествия

санкт-петербург

петродворцовый район

курортный район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром деревья, сообщает предприятие."Сегодня… в Санкт-Петербурге порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия преимущественно бушевала в Курортном и Петродворцовом районах, где уже зафиксировано более 30 поваленных ураганным ветром деревьев на сети уличного освещения… Специалисты "Ленсвета" в оперативном порядке устраняют обрывы на сетях", - информирует предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, уличное освещение на период проведения восстановительных работ включаться не будет. Так, на территории Курортного района уличные светильники будут "преимущественно обесточены"."Ленсвет" продолжит их восстановление вечером и в ночь на воскресенье.С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.

https://ria.ru/20220806/peterburg-1807761557.html

санкт-петербург

петродворцовый район

курортный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, петродворцовый район, курортный район