Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/peterburg-1807772617.html
В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение
В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение - РИА Новости, 06.08.2022
В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение
Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:02
2022-08-06T20:02
происшествия
санкт-петербург
петродворцовый район
курортный район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_34b257a0aa9894cf8abb80cf75de079f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром деревья, сообщает предприятие."Сегодня… в Санкт-Петербурге порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия преимущественно бушевала в Курортном и Петродворцовом районах, где уже зафиксировано более 30 поваленных ураганным ветром деревьев на сети уличного освещения… Специалисты "Ленсвета" в оперативном порядке устраняют обрывы на сетях", - информирует предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, уличное освещение на период проведения восстановительных работ включаться не будет. Так, на территории Курортного района уличные светильники будут "преимущественно обесточены"."Ленсвет" продолжит их восстановление вечером и в ночь на воскресенье.С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.
https://ria.ru/20220806/peterburg-1807761557.html
санкт-петербург
петродворцовый район
курортный район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_8925797a43c12a107a51e72dcf91e97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, петродворцовый район, курортный район
20:02 06.08.2022
 
В двух районах Петербурга после непогоды не работает уличное освещение

В Курортном и Петродворцовом районах Петербурга не работает уличное освещение

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты "Ленсвета" восстанавливают сети уличного освещения в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, где на них упали поваленные ветром деревья, сообщает предприятие.
"Сегодня… в Санкт-Петербурге порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Стихия преимущественно бушевала в Курортном и Петродворцовом районах, где уже зафиксировано более 30 поваленных ураганным ветром деревьев на сети уличного освещения… Специалисты "Ленсвета" в оперативном порядке устраняют обрывы на сетях", - информирует предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, уличное освещение на период проведения восстановительных работ включаться не будет. Так, на территории Курортного района уличные светильники будут "преимущественно обесточены".
"Ленсвет" продолжит их восстановление вечером и в ночь на воскресенье.
С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.
Дождь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 18:29
В Петербурге из-за непогоды из канализации забил "фонтан"
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПетродворцовый районКурортный район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала