https://ria.ru/20220806/pelosi-1807696022.html

Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси

Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси - РИА Новости, 06.08.2022

Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры КНР несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, ведут к РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:42

2022-08-06T09:42

2022-08-06T09:42

в мире

китай

тайвань

сша

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры КНР несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, ведут к обострению."Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе", - заявил он на пресс-конференции на Филиппинах. Трансляцию вел портал Rappler.По его словам, разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным образом.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/kitay-1807167579.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

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Ольга Фомченкова

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