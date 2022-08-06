Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными "мирному визиту" Пелоси
Госсекретарь Блинкен назвал военные маневры Китая несоразмерными визиту Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Presidential Office Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры КНР несоразмерны "мирному визиту" спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, ведут к обострению.
"Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе", - заявил он на пресс-конференции на Филиппинах. Трансляцию вел портал Rappler.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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