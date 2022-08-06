https://ria.ru/20220806/moskva-1807715452.html

Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары

Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары - РИА Новости, 06.08.2022

Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары

Коммунальная техника приступила к проведению аэрации на столичных дорогах из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:53

2022-08-06T12:53

2022-08-06T12:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коммунальная техника приступила к проведению аэрации на столичных дорогах из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице сохраняется аномально жаркая погода, по прогнозам синоптиков, сегодня столбик термометра может подняться до 33 градусов. На улицах работает вся городская поливомоечная техника. Регулярно проводим полив проезжей части и прилегающих территорий, чтобы охладить дорожное полотно и снизить риск пластической деформации асфальта. Дополнительно трижды проведем аэрацию: шлейф воды из моющих насадок коммунальной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что специалисты повторят работы в 13.00 и 15.00 часов.Также добавляется, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва