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Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары - РИА Новости, 06.08.2022
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Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары
Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары - РИА Новости, 06.08.2022
Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары
Коммунальная техника приступила к проведению аэрации на столичных дорогах из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:53
2022-08-06T12:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коммунальная техника приступила к проведению аэрации на столичных дорогах из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице сохраняется аномально жаркая погода, по прогнозам синоптиков, сегодня столбик термометра может подняться до 33 градусов. На улицах работает вся городская поливомоечная техника. Регулярно проводим полив проезжей части и прилегающих территорий, чтобы охладить дорожное полотно и снизить риск пластической деформации асфальта. Дополнительно трижды проведем аэрацию: шлейф воды из моющих насадок коммунальной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что специалисты повторят работы в 13.00 и 15.00 часов.Также добавляется, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
12:53 06.08.2022
 
Коммунальная техника начала аэрацию на московских дорогах из-за жары

Заммэра Бирюков: коммунальная техника проводит аэрацию на московских дорогах из-за жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коммунальная техника приступила к проведению аэрации на столичных дорогах из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице сохраняется аномально жаркая погода, по прогнозам синоптиков, сегодня столбик термометра может подняться до 33 градусов. На улицах работает вся городская поливомоечная техника. Регулярно проводим полив проезжей части и прилегающих территорий, чтобы охладить дорожное полотно и снизить риск пластической деформации асфальта. Дополнительно трижды проведем аэрацию: шлейф воды из моющих насадок коммунальной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что специалисты повторят работы в 13.00 и 15.00 часов.
Также добавляется, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
Прогулка по Солнечному городу: где в Москве спрятаться от жары
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

Северный речной вокзал
1 из 8

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

Отдыхающие на территории природного заказника Воробьевы горы в Москве
2 из 8

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

Фонтан Девушка с кувшином в Нескучном саду в Москве
3 из 8

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

Отдых в Москве
4 из 8

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

Отдыхающие в ландшафтном парке Митино после комплексного благоустройства
5 из 8

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

В Москве возобновили работу парки
6 из 8

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

Вымощенная дорожка в Грачевском парке
7 из 8

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

Благоустройство в парке Усадьба Михалково
8 из 8

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 8

Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 8

Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
 
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