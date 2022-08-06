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В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев" - РИА Новости, 06.08.2022
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В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев"
В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев" - РИА Новости, 06.08.2022
В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев"
Церемония вручения первой народной премии "Время героев" состоялась в Саранске вечером 5 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:22
2022-08-06T11:22
общество
республика мордовия
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Церемония вручения первой народной премии "Время героев" состоялась в Саранске вечером 5 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Спецпроект команды "Подвиг" был представлен на третьем специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку."Премия "Время героев" стала своеобразным символом традиционных человеческих духовно-нравственных ценностей. Всего за несколько дней после старта приёма заявок поступило более 500 историй уроженцев Мордовии, которые героически отличились: спасли чью-то жизнь, посвятили себя важной для людей профессии, воспитанию подрастающего поколения, эко- или зооволонтёрству, социальной работе", - говорится в сообщении.За наиболее вдохновляющие истории проголосовали более 380 тысяч человек. Героев выбрали на основании голосования и мнения экспертного совета."В День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова мы проводим важное мероприятие и для Мордовии, и для России (в целом - ред.). Благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина, Фонда культурных инициатив мы можем сделать этот проект национальным", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.Он отметил, что каждый из участников премии проявил себя как герой. "В нашей республике мы можем гордиться промышленниками, врачами, учителями. Важно смотреть на них, тянуться к хорошему. Если человек неравнодушен – он всегда найдёт правильное решение, протянет руку помощи. У нас много хороших людей, мы - на стороне добра", - подчеркнул глава республики.Победителем первой номинации - "Герой по призванию. Огнеборец" стал профессиональный спасатель Александр Безбородов, спасший из горящей многоэтажки в Саранске женщину с двухмесячным ребёнком. Героем по призванию стал единственный в республике спасатель международного класса Антон Макаров. Василий Мартынов, спасший пятимесячного младенца, которого грозился выбросить из окна отчим, стал "Героем правопорядка". В номинации "Герои мира" победил уроженец Мордовии, Герой ДНР Равиль Халиков.Героями медицины стали: в номинации "Молодой профессионал" - анестезиолог-реаниматолог Константин Жирнов, в номинации "Золотые руки" - врач регионального сосудистого центра №1, проводящий уникальные операции на головном мозге, Алексей Ховряков, в номинации "Многолетний опыт" - главный хирург Мордовии, создатель научного центра кардиохирургии Владимир Ипатенко.Педагог и организатор проекта "Малый космический аппарат "Рузаевка -390" Дмитрий Пашков стал "Героем науки". В номинации "Герой села" победу одержала почтальон Темниковского отделения почтовой связи Любовь Сидорова. "Героем производства" стал заслуженный металлург России Николай Чикнайкин. Возрождающий родное село Паракино и открывший комбинат мордовской кухни "Пайчалга" Евгений Ледяйкин победил в номинации "Герой меценатства". Основательница частного приюта для домашних животных в Дубенском районе Ульяна Наумова стала "Героем экологии", специалист по искусственному осеменению из Инсарского района Татьяна Ковыряшкина – "Героем коллектива"."Героем преодоления" стал Дмитрий Ожогин – художник, который в 23 года потерял зрение, но, не опустив руки, виртуозно освоил профессию массажиста. В номинации "Герой спорта" лучшим стал легкоатлет Денис Нижегородов. "Героем образования" признана Клавдия Шуляева - заслуженный учитель Мордовии с 40-летним стажем. Режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры республики Оксана Вишнякова победила в номинации "Герой культуры".Самая большая семья Мордовии Елены и Александра Висюлькиных, воспитывающая 18 детей, 12 из которых – приемные, победила в номинации "Герой семьи".Директор Мемориального музея военного и трудового подвига Николай Кручинкин одержал победу в номинации "Герой сохранения памяти". "Героем социальной работы" стала специалист по соцработе из Зубово-Полянского района Анна Забайкина, посвятившая своему делу более 30 лет.Организатор пространства для детей с ограниченными возможностями, сформировавший команду из 100 человек для внедрения системной благотворительности в Мордовии, Игорь Еремкин стал "Героем добровольчества", а Николай Карпов – учитель, который спас из ледяной воды первоклассника в Ромоданове, победил в номинации "Обычный герой".
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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60
353
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общество, республика мордовия, саранск
11:22 06.08.2022
 
В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев"

Глава Мордовии Здунов наградил обладателей первой народной премии "Время героев"

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкЖители Саранска
Жители Саранска - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Церемония вручения первой народной премии "Время героев" состоялась в Саранске вечером 5 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Спецпроект команды "Подвиг" был представлен на третьем специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку.
"Премия "Время героев" стала своеобразным символом традиционных человеческих духовно-нравственных ценностей. Всего за несколько дней после старта приёма заявок поступило более 500 историй уроженцев Мордовии, которые героически отличились: спасли чью-то жизнь, посвятили себя важной для людей профессии, воспитанию подрастающего поколения, эко- или зооволонтёрству, социальной работе", - говорится в сообщении.
За наиболее вдохновляющие истории проголосовали более 380 тысяч человек. Героев выбрали на основании голосования и мнения экспертного совета.
"В День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова мы проводим важное мероприятие и для Мордовии, и для России (в целом - ред.). Благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина, Фонда культурных инициатив мы можем сделать этот проект национальным", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.
Он отметил, что каждый из участников премии проявил себя как герой. "В нашей республике мы можем гордиться промышленниками, врачами, учителями. Важно смотреть на них, тянуться к хорошему. Если человек неравнодушен – он всегда найдёт правильное решение, протянет руку помощи. У нас много хороших людей, мы - на стороне добра", - подчеркнул глава республики.
Победителем первой номинации - "Герой по призванию. Огнеборец" стал профессиональный спасатель Александр Безбородов, спасший из горящей многоэтажки в Саранске женщину с двухмесячным ребёнком. Героем по призванию стал единственный в республике спасатель международного класса Антон Макаров. Василий Мартынов, спасший пятимесячного младенца, которого грозился выбросить из окна отчим, стал "Героем правопорядка". В номинации "Герои мира" победил уроженец Мордовии, Герой ДНР Равиль Халиков.
Героями медицины стали: в номинации "Молодой профессионал" - анестезиолог-реаниматолог Константин Жирнов, в номинации "Золотые руки" - врач регионального сосудистого центра №1, проводящий уникальные операции на головном мозге, Алексей Ховряков, в номинации "Многолетний опыт" - главный хирург Мордовии, создатель научного центра кардиохирургии Владимир Ипатенко.
Педагог и организатор проекта "Малый космический аппарат "Рузаевка -390" Дмитрий Пашков стал "Героем науки". В номинации "Герой села" победу одержала почтальон Темниковского отделения почтовой связи Любовь Сидорова. "Героем производства" стал заслуженный металлург России Николай Чикнайкин. Возрождающий родное село Паракино и открывший комбинат мордовской кухни "Пайчалга" Евгений Ледяйкин победил в номинации "Герой меценатства". Основательница частного приюта для домашних животных в Дубенском районе Ульяна Наумова стала "Героем экологии", специалист по искусственному осеменению из Инсарского района Татьяна Ковыряшкина – "Героем коллектива".
"Героем преодоления" стал Дмитрий Ожогин – художник, который в 23 года потерял зрение, но, не опустив руки, виртуозно освоил профессию массажиста. В номинации "Герой спорта" лучшим стал легкоатлет Денис Нижегородов. "Героем образования" признана Клавдия Шуляева - заслуженный учитель Мордовии с 40-летним стажем. Режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры республики Оксана Вишнякова победила в номинации "Герой культуры".
Самая большая семья Мордовии Елены и Александра Висюлькиных, воспитывающая 18 детей, 12 из которых – приемные, победила в номинации "Герой семьи".
Директор Мемориального музея военного и трудового подвига Николай Кручинкин одержал победу в номинации "Герой сохранения памяти". "Героем социальной работы" стала специалист по соцработе из Зубово-Полянского района Анна Забайкина, посвятившая своему делу более 30 лет.
Организатор пространства для детей с ограниченными возможностями, сформировавший команду из 100 человек для внедрения системной благотворительности в Мордовии, Игорь Еремкин стал "Героем добровольчества", а Николай Карпов – учитель, который спас из ледяной воды первоклассника в Ромоданове, победил в номинации "Обычный герой".
 
ОбществоРеспублика МордовияСаранск
 
 
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