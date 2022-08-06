https://ria.ru/20220806/mordoviya-1807705902.html

В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев"

В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев" - РИА Новости, 06.08.2022

В Мордовии наградили победителей проекта "Время героев"

Церемония вручения первой народной премии "Время героев" состоялась в Саранске вечером 5 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:22

2022-08-06T11:22

2022-08-06T11:22

общество

республика мордовия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Церемония вручения первой народной премии "Время героев" состоялась в Саранске вечером 5 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Спецпроект команды "Подвиг" был представлен на третьем специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку."Премия "Время героев" стала своеобразным символом традиционных человеческих духовно-нравственных ценностей. Всего за несколько дней после старта приёма заявок поступило более 500 историй уроженцев Мордовии, которые героически отличились: спасли чью-то жизнь, посвятили себя важной для людей профессии, воспитанию подрастающего поколения, эко- или зооволонтёрству, социальной работе", - говорится в сообщении.За наиболее вдохновляющие истории проголосовали более 380 тысяч человек. Героев выбрали на основании голосования и мнения экспертного совета."В День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова мы проводим важное мероприятие и для Мордовии, и для России (в целом - ред.). Благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина, Фонда культурных инициатив мы можем сделать этот проект национальным", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.Он отметил, что каждый из участников премии проявил себя как герой. "В нашей республике мы можем гордиться промышленниками, врачами, учителями. Важно смотреть на них, тянуться к хорошему. Если человек неравнодушен – он всегда найдёт правильное решение, протянет руку помощи. У нас много хороших людей, мы - на стороне добра", - подчеркнул глава республики.Победителем первой номинации - "Герой по призванию. Огнеборец" стал профессиональный спасатель Александр Безбородов, спасший из горящей многоэтажки в Саранске женщину с двухмесячным ребёнком. Героем по призванию стал единственный в республике спасатель международного класса Антон Макаров. Василий Мартынов, спасший пятимесячного младенца, которого грозился выбросить из окна отчим, стал "Героем правопорядка". В номинации "Герои мира" победил уроженец Мордовии, Герой ДНР Равиль Халиков.Героями медицины стали: в номинации "Молодой профессионал" - анестезиолог-реаниматолог Константин Жирнов, в номинации "Золотые руки" - врач регионального сосудистого центра №1, проводящий уникальные операции на головном мозге, Алексей Ховряков, в номинации "Многолетний опыт" - главный хирург Мордовии, создатель научного центра кардиохирургии Владимир Ипатенко.Педагог и организатор проекта "Малый космический аппарат "Рузаевка -390" Дмитрий Пашков стал "Героем науки". В номинации "Герой села" победу одержала почтальон Темниковского отделения почтовой связи Любовь Сидорова. "Героем производства" стал заслуженный металлург России Николай Чикнайкин. Возрождающий родное село Паракино и открывший комбинат мордовской кухни "Пайчалга" Евгений Ледяйкин победил в номинации "Герой меценатства". Основательница частного приюта для домашних животных в Дубенском районе Ульяна Наумова стала "Героем экологии", специалист по искусственному осеменению из Инсарского района Татьяна Ковыряшкина – "Героем коллектива"."Героем преодоления" стал Дмитрий Ожогин – художник, который в 23 года потерял зрение, но, не опустив руки, виртуозно освоил профессию массажиста. В номинации "Герой спорта" лучшим стал легкоатлет Денис Нижегородов. "Героем образования" признана Клавдия Шуляева - заслуженный учитель Мордовии с 40-летним стажем. Режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры республики Оксана Вишнякова победила в номинации "Герой культуры".Самая большая семья Мордовии Елены и Александра Висюлькиных, воспитывающая 18 детей, 12 из которых – приемные, победила в номинации "Герой семьи".Директор Мемориального музея военного и трудового подвига Николай Кручинкин одержал победу в номинации "Герой сохранения памяти". "Героем социальной работы" стала специалист по соцработе из Зубово-Полянского района Анна Забайкина, посвятившая своему делу более 30 лет.Организатор пространства для детей с ограниченными возможностями, сформировавший команду из 100 человек для внедрения системной благотворительности в Мордовии, Игорь Еремкин стал "Героем добровольчества", а Николай Карпов – учитель, который спас из ледяной воды первоклассника в Ромоданове, победил в номинации "Обычный герой".

саранск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика мордовия, саранск