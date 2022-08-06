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В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов - РИА Новости, 06.08.2022
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В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов
В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов - РИА Новости, 06.08.2022
В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов
Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:29
2022-08-06T23:16
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов, умер на 82-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена Кэти Кенелли.По словам Кеннели, миллиардер страдал деменцией и в последнее время находился дома под медицинским наблюдением.Forbes оценил состояние Брокмана, которое он заработал на продаже программного обеспечения автодилерам и инвестициях, в 4,7 миллиарда долларов.В октябре 2020 года США предъявили бизнесмену обвинение в уклонении от уплаты налогов с двух миллиардов долларов — рекордной суммы в истории страны для физического лица. По версии властей, он скрывал часть своих доходов, используя офшорные схемы, и не выплатил в казну 1,4 миллиарда долларов с 2004 по 2018 год. Брокман вины не признал, а адвокаты вскоре начали утверждать, что болезнь лишила его возможности участвовать в судебном процессе.В мае 2022 года суд признал Брокмана дееспособным. В слушании миллиардер участвовал по видеосвязи из дома. Рассмотрение дела о неуплате налогов было предварительно назначено на 23 февраля 2023 года.
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в мире, сша, forbes
20:29 06.08.2022 (обновлено: 23:16 06.08.2022)
 
В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов

В США умер обвиняемый в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиарда долларов бизнесмен Брокман

© РИА Новости / Виктор МельникУказатель на Wall Street в Нью-Йорке
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Виктор Мельник
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов, умер на 82-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена Кэти Кенелли.
По словам Кеннели, миллиардер страдал деменцией и в последнее время находился дома под медицинским наблюдением.
Forbes оценил состояние Брокмана, которое он заработал на продаже программного обеспечения автодилерам и инвестициях, в 4,7 миллиарда долларов.
В октябре 2020 года США предъявили бизнесмену обвинение в уклонении от уплаты налогов с двух миллиардов долларов — рекордной суммы в истории страны для физического лица. По версии властей, он скрывал часть своих доходов, используя офшорные схемы, и не выплатил в казну 1,4 миллиарда долларов с 2004 по 2018 год. Брокман вины не признал, а адвокаты вскоре начали утверждать, что болезнь лишила его возможности участвовать в судебном процессе.
В мае 2022 года суд признал Брокмана дееспособным. В слушании миллиардер участвовал по видеосвязи из дома. Рассмотрение дела о неуплате налогов было предварительно назначено на 23 февраля 2023 года.
 
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