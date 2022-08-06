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В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов

В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов - РИА Новости, 06.08.2022

В США умер бизнесмен, обвиняемый в рекордной неуплате налогов

Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:29

2022-08-06T20:29

2022-08-06T23:16

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в истории США — два миллиарда долларов, умер на 82-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена Кэти Кенелли.По словам Кеннели, миллиардер страдал деменцией и в последнее время находился дома под медицинским наблюдением.Forbes оценил состояние Брокмана, которое он заработал на продаже программного обеспечения автодилерам и инвестициях, в 4,7 миллиарда долларов.В октябре 2020 года США предъявили бизнесмену обвинение в уклонении от уплаты налогов с двух миллиардов долларов — рекордной суммы в истории страны для физического лица. По версии властей, он скрывал часть своих доходов, используя офшорные схемы, и не выплатил в казну 1,4 миллиарда долларов с 2004 по 2018 год. Брокман вины не признал, а адвокаты вскоре начали утверждать, что болезнь лишила его возможности участвовать в судебном процессе.В мае 2022 года суд признал Брокмана дееспособным. В слушании миллиардер участвовал по видеосвязи из дома. Рассмотрение дела о неуплате налогов было предварительно назначено на 23 февраля 2023 года.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, forbes