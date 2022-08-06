https://ria.ru/20220806/mariupol-1807768341.html
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 06.08.2022
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе
Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:14
2022-08-06T19:14
2022-08-06T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807722385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65fa89bfc5c9d8c8037b9c4abf85bc07.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации."В плане промышленности г. Мариуполь ещё проводятся работы, но большая часть этих работ уже выполнена", - рассказал командир группы.Он отметил, что мин уже практически не встречают, основная работа саперной группы сейчас проходит по заявкам местных жителей - это неразорвавшиеся реактивные снаряды систем РСЗО, минометные снаряды, а так же патроны."Люди возвращаются в свои дома. Конечно, средства массовой информации (свою - ред.) роль играют, я считаю. Люди видят, что город возрождается, воскрешается и возвращаются в свои дома", - добавил командир группы, отметив, что группа саперов опытная, неделю назад их перебросили с харьковского направления."Основное наше направление было - Изюмское. На Изюмском направлении выполняли задачи по разминированию путей манёвров движения войск основных сил в плане наступления", - добавил в завершение командир группы.
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807584175.html
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807464333.html
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807722385_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_855ed2eebcb7de973b5f169e4807213b.jpg
"Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе
"Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе
2022-08-06T19:14
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе
Саперы рассказали, что большая часть работ по разминированию в Мариуполе завершена
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
"В плане промышленности г. Мариуполь ещё проводятся работы, но большая часть этих работ уже выполнена", - рассказал командир группы.
Он отметил, что мин уже практически не встречают, основная работа саперной группы сейчас проходит по заявкам местных жителей - это неразорвавшиеся реактивные снаряды систем РСЗО, минометные снаряды, а так же патроны.
"Люди возвращаются в свои дома. Конечно, средства массовой информации (свою - ред.) роль играют, я считаю. Люди видят, что город возрождается, воскрешается и возвращаются в свои дома", - добавил командир группы, отметив, что группа саперов опытная, неделю назад их перебросили с харьковского направления.
"Основное наше направление было - Изюмское. На Изюмском направлении выполняли задачи по разминированию путей манёвров движения войск основных сил в плане наступления", - добавил в завершение командир группы.