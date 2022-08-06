Рейтинг@Mail.ru
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/mariupol-1807768341.html
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 06.08.2022
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе
Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:14
2022-08-06T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807722385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65fa89bfc5c9d8c8037b9c4abf85bc07.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации."В плане промышленности г. Мариуполь ещё проводятся работы, но большая часть этих работ уже выполнена", - рассказал командир группы.Он отметил, что мин уже практически не встречают, основная работа саперной группы сейчас проходит по заявкам местных жителей - это неразорвавшиеся реактивные снаряды систем РСЗО, минометные снаряды, а так же патроны."Люди возвращаются в свои дома. Конечно, средства массовой информации (свою - ред.) роль играют, я считаю. Люди видят, что город возрождается, воскрешается и возвращаются в свои дома", - добавил командир группы, отметив, что группа саперов опытная, неделю назад их перебросили с харьковского направления."Основное наше направление было - Изюмское. На Изюмском направлении выполняли задачи по разминированию путей манёвров движения войск основных сил в плане наступления", - добавил в завершение командир группы.
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807584175.html
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807464333.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе
"Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе
2022-08-06T19:14
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807722385_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_855ed2eebcb7de973b5f169e4807213b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь
19:14 06.08.2022
 
Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе

Саперы рассказали, что большая часть работ по разминированию в Мариуполе завершена

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
"В плане промышленности г. Мариуполь ещё проводятся работы, но большая часть этих работ уже выполнена", - рассказал командир группы.
Сотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга Модуль Центр ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:05
Школы и детсады в Мариуполе частично восстановят к новому учебному году
Он отметил, что мин уже практически не встречают, основная работа саперной группы сейчас проходит по заявкам местных жителей - это неразорвавшиеся реактивные снаряды систем РСЗО, минометные снаряды, а так же патроны.
"Люди возвращаются в свои дома. Конечно, средства массовой информации (свою - ред.) роль играют, я считаю. Люди видят, что город возрождается, воскрешается и возвращаются в свои дома", - добавил командир группы, отметив, что группа саперов опытная, неделю назад их перебросили с харьковского направления.
"Основное наше направление было - Изюмское. На Изюмском направлении выполняли задачи по разминированию путей манёвров движения войск основных сил в плане наступления", - добавил в завершение командир группы.
Ремонт дорожного полотна на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:32
В Мариуполе могут восстановить и возвести 1 млн "квадратов" инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала