https://ria.ru/20220806/mariupol-1807768341.html

Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе

Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе - РИА Новости, 06.08.2022

Саперы рассказали о разминировании предприятий в Мариуполе

Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:14

2022-08-06T19:14

2022-08-06T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Большая часть работ по разминированию производственных предприятий в Мариуполе закончена, рассказал журналистам командир группы разминирования сводного отряда международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации."В плане промышленности г. Мариуполь ещё проводятся работы, но большая часть этих работ уже выполнена", - рассказал командир группы.Он отметил, что мин уже практически не встречают, основная работа саперной группы сейчас проходит по заявкам местных жителей - это неразорвавшиеся реактивные снаряды систем РСЗО, минометные снаряды, а так же патроны."Люди возвращаются в свои дома. Конечно, средства массовой информации (свою - ред.) роль играют, я считаю. Люди видят, что город возрождается, воскрешается и возвращаются в свои дома", - добавил командир группы, отметив, что группа саперов опытная, неделю назад их перебросили с харьковского направления."Основное наше направление было - Изюмское. На Изюмском направлении выполняли задачи по разминированию путей манёвров движения войск основных сил в плане наступления", - добавил в завершение командир группы.

https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807584175.html

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мариуполь

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"Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе "Большая часть работ выполнена" – сапер о ходе разминирования предприятий в Мариуполе 2022-08-06T19:14 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь