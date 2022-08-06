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Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.08.2022
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Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.08.2022
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:57
2022-08-06T19:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
вэб.рф (вэб)
правительство рф
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Борисова Ю.И. ... Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в распоряжении.Мантуров был утвержден на должность вице-премьера с сохранением за ним поста министра 15 июля. Борисов в свою очередь назначен главой Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, вэб.рф (вэб), правительство рф, юрий борисов (роскосмос)
16:57 06.08.2022 (обновлено: 19:15 06.08.2022)
 
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ

Правительство России назначило Мантурова вместо Борисова членом набсовета ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Борисова Ю.И. ... Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в распоряжении.
Мантуров был утвержден на должность вице-премьера с сохранением за ним поста министра 15 июля. Борисов в свою очередь назначен главой Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:18
Биография Дениса Мантурова
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровВЭБ.РФ (ВЭБ)Правительство РФЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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