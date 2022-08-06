https://ria.ru/20220806/manturov-1807750881.html
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.08.2022
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:57
2022-08-06T16:57
2022-08-06T19:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
вэб.рф (вэб)
правительство рф
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Борисова Ю.И. ... Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в распоряжении.Мантуров был утвержден на должность вице-премьера с сохранением за ним поста министра 15 июля. Борисов в свою очередь назначен главой Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802363282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, вэб.рф (вэб), правительство рф, юрий борисов (роскосмос)
16:57 06.08.2022 (обновлено: 19:15 06.08.2022)
Мантуров стал членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Правительство России назначило Мантурова вместо Борисова членом набсовета ВЭБ.РФ