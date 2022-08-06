https://ria.ru/20220806/makhachkala-1807779644.html
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения - РИА Новости, 06.08.2022
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения
Девушка вылезла в окно автомобиля на проспекте Акушинского в Махачкале и выпала в танце, видео с показаниями водителя выложила пресс-служба МВД Дагестана на... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:55
2022-08-06T20:55
2022-08-06T20:55
происшествия
авто
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 6 авг — РИА Новости. Девушка вылезла в окно автомобиля на проспекте Акушинского в Махачкале и выпала в танце, видео с показаниями водителя выложила пресс-служба МВД Дагестана на официальном telegram-канале.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором девушка вылезла в окно внедорожника на проспекте Акушинского в Махачкале. Пританцовывая, она выпала из окна автомобиля головой вниз."Я решил подвезти девушку. В потоке включил громкую музыку, не уследил и девушка выпала. Впредь обязуюсь пристёгиваться и следить за пассажирами и их безопасностью, и даю рекомендацию всем соблюдать правила дорожного движения", — рассказал водитель.
https://ria.ru/20191217/1562501924.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, махачкала
В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения
В Махачкале девушка во время танца вылезла в окно автомобиля и выпала на дороге