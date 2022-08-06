https://ria.ru/20220806/livni-1807734234.html

В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней

В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней - РИА Новости, 06.08.2022

В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней

В Амурской области из-за сильных ливней четыре села остались без транспортного сообщения, сообщает региональный Минтранс. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:24

2022-08-06T15:24

2022-08-06T16:17

происшествия

амурская область

тында

магдагачинский район

тындинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. В Амурской области из-за сильных ливней четыре села остались без транспортного сообщения, сообщает региональный Минтранс."В Магдагачинском районе в результате подъема воды и разрушения временных объездов нарушено транспортное сообщение к селу Толбузино. В Тындинском районе в результате дефектов, образовавшихся на проезжей части автомобильной дороги Талдан — Соловьевск, нарушено транспортное сообщение с селами Уркан и Бугорки", — говорится в публикации.Кроме того, нельзя проехать к поселку Ларба — на всем участке трассы до Тынды зафиксированы переливы воды через проезжую часть и многочисленные размывы.В Магдагачах ввели режим чрезвычайной ситуации. Там без света остаются более 400 частных и три многоквартирных дома. Из-за дождей перемыт центральный водовод, в результате во всем поселке отключили централизованное водоснабжение. Два многоквартирных дома подтоплены, из одного эвакуировали жителей. Утром режим ЧС ввели в Тынде и Тындинском округе. В Тынде смыло два моста, отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Спасатели эвакуировали 26 человек.

https://ria.ru/20220806/proverka-1807681669.html

амурская область

тында

магдагачинский район

тындинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. 2022-08-06T15:24 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, тында, магдагачинский район, тындинский район