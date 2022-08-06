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В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней - РИА Новости, 06.08.2022
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В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней
В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней - РИА Новости, 06.08.2022
В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней
В Амурской области из-за сильных ливней четыре села остались без транспортного сообщения, сообщает региональный Минтранс. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:24
2022-08-06T16:17
происшествия
амурская область
тында
магдагачинский район
тындинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. В Амурской области из-за сильных ливней четыре села остались без транспортного сообщения, сообщает региональный Минтранс."В Магдагачинском районе в результате подъема воды и разрушения временных объездов нарушено транспортное сообщение к селу Толбузино. В Тындинском районе в результате дефектов, образовавшихся на проезжей части автомобильной дороги Талдан — Соловьевск, нарушено транспортное сообщение с селами Уркан и Бугорки", — говорится в публикации.Кроме того, нельзя проехать к поселку Ларба — на всем участке трассы до Тынды зафиксированы переливы воды через проезжую часть и многочисленные размывы.В Магдагачах ввели режим чрезвычайной ситуации. Там без света остаются более 400 частных и три многоквартирных дома. Из-за дождей перемыт центральный водовод, в результате во всем поселке отключили централизованное водоснабжение. Два многоквартирных дома подтоплены, из одного эвакуировали жителей. Утром режим ЧС ввели в Тынде и Тындинском округе. В Тынде смыло два моста, отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Спасатели эвакуировали 26 человек.
https://ria.ru/20220806/proverka-1807681669.html
амурская область
тында
магдагачинский район
тындинский район
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60
Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья
В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.
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происшествия, амурская область, тында, магдагачинский район, тындинский район
15:24 06.08.2022 (обновлено: 16:17 06.08.2022)
 
В Приамурье четыре села остались без транспортного сообщения из-за ливней

Населенные пункты Магдагачи, Толбузино, Уркан и Бугорки отрезало в Приамурье из-за ливней

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. В Амурской области из-за сильных ливней четыре села остались без транспортного сообщения, сообщает региональный Минтранс.
Магдагачинском районе в результате подъема воды и разрушения временных объездов нарушено транспортное сообщение к селу Толбузино. В Тындинском районе в результате дефектов, образовавшихся на проезжей части автомобильной дороги Талдан — Соловьевск, нарушено транспортное сообщение с селами Уркан и Бугорки", — говорится в публикации.
Кроме того, нельзя проехать к поселку Ларба — на всем участке трассы до Тынды зафиксированы переливы воды через проезжую часть и многочисленные размывы.
В Магдагачах ввели режим чрезвычайной ситуации. Там без света остаются более 400 частных и три многоквартирных дома. Из-за дождей перемыт центральный водовод, в результате во всем поселке отключили централизованное водоснабжение. Два многоквартирных дома подтоплены, из одного эвакуировали жителей.
Утром режим ЧС ввели в Тынде и Тындинском округе. В Тынде смыло два моста, отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Спасатели эвакуировали 26 человек.
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 05:22
Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье
 
ПроисшествияАмурская областьТындаМагдагачинский районТындинский район
 
 
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