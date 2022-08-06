https://ria.ru/20220806/lenoblast-1807750331.html

Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области

Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области - РИА Новости, 06.08.2022

Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области

Атомград Сосновый Бор, который стал центром празднования 95-летия Ленинградской области, получил в качестве подарка обновленные парк и сквер, новую ветеринарную РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:50

2022-08-06T16:50

2022-08-06T16:50

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

сосновый бор

санкт-петербург

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807748877_0:52:987:607_1920x0_80_0_0_81f0e103f988deb7302879b428dc9029.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Атомград Сосновый Бор, который стал центром празднования 95-летия Ленинградской области, получил в качестве подарка обновленные парк и сквер, новую ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, главный парк благоустроили за счет нескольких источников: по итогам федерального конкурса, по программе "Формирование комфортной городской среды", при финансовой поддержке концерна "Росэнергоатом" и Ленинградской атомной станции. Старт работам был дан в 2021 году, когда здесь появились лодочная станция и площадка для проведения мероприятий, ярмарочные ряды, павильон—лекторий, кемпинг. В 2022 году реализуется второй этап. Установлены гамаки и детская карусель, лавочки и лежаки, качели, детский скалодром "Улитка", созданы площадки для тихого отдыха. В процессе строительства очищена река Глуховка. Также вскоре будет создана сеть освещенных тропинок, обустроена площадка для семейного отдыха, новая велопешеходная дорожка. Появится памп-трек и лабиринты, экологичное оборудование для лазания."Неудивительно, что этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь предусмотрено все и для тихого отдыха, и для спорта: от освещенных тропинок и велодорожек до гамаков и лазилок для детей. Комплексный подход к благоустройству позволил за два года преобразить парк и создать тут множество интересных для жителей локаций", — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.Еще одним местом притяжения в городе стал Сквер космонавтов, который стал 12-м общественным пространством, благоустроенным в Ленинградской области в 2022 году."Хорошее, памятное место, где жители смогут интересно и с пользой проводить время. Всего в регионе в этом году по нацпроекту благоустраивается 77 общественных пространств во всех районах", - отметил глава Ленобласти.Также город атомщиков получил в качестве подарка новую государственную ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, выполненный по олимпийским стандартам для игр в баскетбол 5х5 и новой олимпийской дисциплине — баскетболу 3х3."Объект такого класса является первым и пока единственным на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Открытие стадиона станет продолжением нашего курса на улучшение спортивной инфраструктуры", - заключил Дрозденко.

ленинградская область

сосновый бор

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, сосновый бор, санкт-петербург, росэнергоатом