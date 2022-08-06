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Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области - РИА Новости, 06.08.2022
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Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области
Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области - РИА Новости, 06.08.2022
Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области
Атомград Сосновый Бор, который стал центром празднования 95-летия Ленинградской области, получил в качестве подарка обновленные парк и сквер, новую ветеринарную РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:50
2022-08-06T16:50
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
сосновый бор
санкт-петербург
росэнергоатом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Атомград Сосновый Бор, который стал центром празднования 95-летия Ленинградской области, получил в качестве подарка обновленные парк и сквер, новую ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, главный парк благоустроили за счет нескольких источников: по итогам федерального конкурса, по программе "Формирование комфортной городской среды", при финансовой поддержке концерна "Росэнергоатом" и Ленинградской атомной станции. Старт работам был дан в 2021 году, когда здесь появились лодочная станция и площадка для проведения мероприятий, ярмарочные ряды, павильон—лекторий, кемпинг. В 2022 году реализуется второй этап. Установлены гамаки и детская карусель, лавочки и лежаки, качели, детский скалодром "Улитка", созданы площадки для тихого отдыха. В процессе строительства очищена река Глуховка. Также вскоре будет создана сеть освещенных тропинок, обустроена площадка для семейного отдыха, новая велопешеходная дорожка. Появится памп-трек и лабиринты, экологичное оборудование для лазания."Неудивительно, что этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь предусмотрено все и для тихого отдыха, и для спорта: от освещенных тропинок и велодорожек до гамаков и лазилок для детей. Комплексный подход к благоустройству позволил за два года преобразить парк и создать тут множество интересных для жителей локаций", — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.Еще одним местом притяжения в городе стал Сквер космонавтов, который стал 12-м общественным пространством, благоустроенным в Ленинградской области в 2022 году."Хорошее, памятное место, где жители смогут интересно и с пользой проводить время. Всего в регионе в этом году по нацпроекту благоустраивается 77 общественных пространств во всех районах", - отметил глава Ленобласти.Также город атомщиков получил в качестве подарка новую государственную ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, выполненный по олимпийским стандартам для игр в баскетбол 5х5 и новой олимпийской дисциплине — баскетболу 3х3."Объект такого класса является первым и пока единственным на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Открытие стадиона станет продолжением нашего курса на улучшение спортивной инфраструктуры", - заключил Дрозденко.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, сосновый бор, санкт-петербург, росэнергоатом
16:50 06.08.2022
 
Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области

Атомград Сосновый Бор получил новые точки притяжения в юбилей Ленинградской области

© Фото : Правительство Ленинградской областиНовый специализированный баскетбольный стадион последнего поколения в Сосновом Бору Ленинградской области
Новый специализированный баскетбольный стадион последнего поколения в Сосновом Бору Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Атомград Сосновый Бор, который стал центром празднования 95-летия Ленинградской области, получил в качестве подарка обновленные парк и сквер, новую ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, главный парк благоустроили за счет нескольких источников: по итогам федерального конкурса, по программе "Формирование комфортной городской среды", при финансовой поддержке концерна "Росэнергоатом" и Ленинградской атомной станции. Старт работам был дан в 2021 году, когда здесь появились лодочная станция и площадка для проведения мероприятий, ярмарочные ряды, павильон—лекторий, кемпинг. В 2022 году реализуется второй этап. Установлены гамаки и детская карусель, лавочки и лежаки, качели, детский скалодром "Улитка", созданы площадки для тихого отдыха. В процессе строительства очищена река Глуховка. Также вскоре будет создана сеть освещенных тропинок, обустроена площадка для семейного отдыха, новая велопешеходная дорожка. Появится памп-трек и лабиринты, экологичное оборудование для лазания.
© Фото : Правительство Ленинградской областиНовая ветеринарная клиника в Сосновом Бору Ленинградской области
Новая ветеринарная клиника в Сосновом Бору Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Новая ветеринарная клиника в Сосновом Бору Ленинградской области
"Неудивительно, что этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь предусмотрено все и для тихого отдыха, и для спорта: от освещенных тропинок и велодорожек до гамаков и лазилок для детей. Комплексный подход к благоустройству позволил за два года преобразить парк и создать тут множество интересных для жителей локаций", — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.
Еще одним местом притяжения в городе стал Сквер космонавтов, который стал 12-м общественным пространством, благоустроенным в Ленинградской области в 2022 году.
"Хорошее, памятное место, где жители смогут интересно и с пользой проводить время. Всего в регионе в этом году по нацпроекту благоустраивается 77 общественных пространств во всех районах", - отметил глава Ленобласти.
Также город атомщиков получил в качестве подарка новую государственную ветеринарную клинику и баскетбольный стадион, выполненный по олимпийским стандартам для игр в баскетбол 5х5 и новой олимпийской дисциплине — баскетболу 3х3.
"Объект такого класса является первым и пока единственным на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Открытие стадиона станет продолжением нашего курса на улучшение спортивной инфраструктуры", - заключил Дрозденко.
© Фото : Правительство Ленинградской областиНовый специализированный баскетбольный стадион последнего поколения в Сосновом Бору Ленинградской области
Новый специализированный баскетбольный стадион последнего поколения в Сосновом Бору Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Новый специализированный баскетбольный стадион последнего поколения в Сосновом Бору Ленинградской области
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСосновый БорСанкт-ПетербургРосэнергоатом
 
 
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