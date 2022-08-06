https://ria.ru/20220806/koronavirus-1807704456.html

В России за сутки госпитализировали 2141 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2141 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2141 пациента с COVID-19

За сутки в России госпитализирован 2 141 пациент с коронавирусом, выздоровели 10 743 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:04

2022-08-06T11:04

2022-08-06T11:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. За сутки в России госпитализирован 2 141 пациент с коронавирусом, выздоровели 10 743 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 141 человек", - говорится в сообщении."Выявлено 19 974 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что выздоровели за сутки 10 743 человек, что на 9,4% больше, чем накануне.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19