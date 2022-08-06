https://ria.ru/20220806/khorvatiya-1807711859.html
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 06.08.2022
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы
Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:18
2022-08-06T12:18
2022-08-06T12:24
религия
в мире
хорватия
загреб
польша
римско-католическая церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807712075_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_86feba69fffeebb0949deaf172769834.jpg
БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный телеканал HRT."Тяжелая авария произошла около 5.40 (6.40 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании. С дороги слетел автобус с польскими номерами и по первоначальной информации погибли несколько человек и еще ... больше получили травмы", - сообщило национальное телевидение Хорватии.Глава МВД Хорватии Давор Божинович уточнил, что на месте аварии погибли 11 человек, один пассажир скончался в больнице, 33 пострадавших госпитализированы.Авария произошла около 5.35 (6.35 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании в равнинной части страны. Автобус с польскими номерами слетел с трассы близ поворота.Согласно предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет детей.По данным главы МВД, автобус зарегистрирован в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, перевозил группу католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте происшествия работают бригады медиков, пожарных и полиция.
https://ria.ru/20220605/indiya-1793327140.html
хорватия
загреб
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807712075_119:0:2503:1788_1920x0_80_0_0_d818a7ad19206e4d3b675a87951427b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, загреб, польша, римско-католическая церковь
12:18 06.08.2022 (обновлено: 12:24 06.08.2022)
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы
Глава МВД Хорватии Божинович: в ДТП с автобусом из Польши 12 человек погибли и 33 ранены
БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости.
Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный телеканал HRT
.
"Тяжелая авария произошла около 5.40 (6.40 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании. С дороги слетел автобус с польскими номерами и по первоначальной информации погибли несколько человек и еще ... больше получили травмы", - сообщило национальное телевидение Хорватии.
Глава МВД Хорватии Давор Божинович уточнил, что на месте аварии погибли 11 человек, один пассажир скончался в больнице, 33 пострадавших госпитализированы.
Авария произошла около 5.35 (6.35 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании в равнинной части страны. Автобус с польскими номерами слетел с трассы близ поворота.
"Сигнал мы получили от гражданки Польши, которая была в автобусе. Сразу выехали все экстренные службы, 16 бригад "скорой помощи", полиция, пожарные. В данный момент располагаем информацией, что 11 человек погибли, 33 получили различные травмы и доставлены в больницы в Вараждине и Загребе. Еще один человек скончался в больнице, итого 12 жертв, у пострадавших много тяжелых травм", - заявил министр внутренних дел на брифинге.
Согласно предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет детей.
По данным главы МВД, автобус зарегистрирован в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, перевозил группу католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте происшествия работают бригады медиков, пожарных и полиция.