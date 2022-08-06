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В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 06.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220806/khorvatiya-1807711859.html
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 06.08.2022
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы
Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:18
2022-08-06T12:24
религия
в мире
хорватия
загреб
польша
римско-католическая церковь
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный телеканал HRT."Тяжелая авария произошла около 5.40 (6.40 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании. С дороги слетел автобус с польскими номерами и по первоначальной информации погибли несколько человек и еще ... больше получили травмы", - сообщило национальное телевидение Хорватии.Глава МВД Хорватии Давор Божинович уточнил, что на месте аварии погибли 11 человек, один пассажир скончался в больнице, 33 пострадавших госпитализированы.Авария произошла около 5.35 (6.35 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании в равнинной части страны. Автобус с польскими номерами слетел с трассы близ поворота.Согласно предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет детей.По данным главы МВД, автобус зарегистрирован в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, перевозил группу католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте происшествия работают бригады медиков, пожарных и полиция.
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в мире, хорватия, загреб, польша, римско-католическая церковь
12:18 06.08.2022 (обновлено: 12:24 06.08.2022)
 
В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы

Глава МВД Хорватии Божинович: в ДТП с автобусом из Польши 12 человек погибли и 33 ранены

© AP PhotoСпасатели на месте аварии автобуса недалеко от Загреба, Хорватия
Спасатели на месте аварии автобуса недалеко от Загреба, Хорватия - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo
Спасатели на месте аварии автобуса недалеко от Загреба, Хорватия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный телеканал HRT.
"Тяжелая авария произошла около 5.40 (6.40 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании. С дороги слетел автобус с польскими номерами и по первоначальной информации погибли несколько человек и еще ... больше получили травмы", - сообщило национальное телевидение Хорватии.
Глава МВД Хорватии Давор Божинович уточнил, что на месте аварии погибли 11 человек, один пассажир скончался в больнице, 33 пострадавших госпитализированы.
Авария произошла около 5.35 (6.35 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании в равнинной части страны. Автобус с польскими номерами слетел с трассы близ поворота.
"Сигнал мы получили от гражданки Польши, которая была в автобусе. Сразу выехали все экстренные службы, 16 бригад "скорой помощи", полиция, пожарные. В данный момент располагаем информацией, что 11 человек погибли, 33 получили различные травмы и доставлены в больницы в Вараждине и Загребе. Еще один человек скончался в больнице, итого 12 жертв, у пострадавших много тяжелых травм", - заявил министр внутренних дел на брифинге.
Согласно предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет детей.
По данным главы МВД, автобус зарегистрирован в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, перевозил группу католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте происшествия работают бригады медиков, пожарных и полиция.
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