https://ria.ru/20220806/khorvatiya-1807711859.html

В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы

В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 06.08.2022

В Хорватии автобус с польскими номерами попал в ДТП, есть жертвы

Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:18

2022-08-06T12:18

2022-08-06T12:24

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польша

римско-католическая церковь

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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании (округе) Хорватии, по погибли более десяти человек, передает национальный телеканал HRT."Тяжелая авария произошла около 5.40 (6.40 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании. С дороги слетел автобус с польскими номерами и по первоначальной информации погибли несколько человек и еще ... больше получили травмы", - сообщило национальное телевидение Хорватии.Глава МВД Хорватии Давор Божинович уточнил, что на месте аварии погибли 11 человек, один пассажир скончался в больнице, 33 пострадавших госпитализированы.Авария произошла около 5.35 (6.35 мск) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец в Вараждинской жупании в равнинной части страны. Автобус с польскими номерами слетел с трассы близ поворота.Согласно предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет детей.По данным главы МВД, автобус зарегистрирован в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, перевозил группу католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте происшествия работают бригады медиков, пожарных и полиция.

https://ria.ru/20220605/indiya-1793327140.html

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загреб

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хорватия, загреб, польша, римско-католическая церковь