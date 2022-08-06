https://ria.ru/20220806/kherson-1807776933.html

Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области

Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022

Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области

Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:44

2022-08-06T20:44

2022-08-06T20:44

общество

херсонская область

псковская область

михаил ведерников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:68:856:550_1920x0_80_0_0_cdeb9595252f141ea47b18e7824fab63.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио "7 небо" в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM", - написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.

https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html

https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html

херсонская область

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсонская область , псковская область, михаил ведерников