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Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022
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Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области
Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:44
2022-08-06T20:44
общество
херсонская область
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио "7 небо" в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM", - написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.
https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html
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общество, херсонская область , псковская область, михаил ведерников
20:44 06.08.2022
 
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области

Псковское радио "Седьмое небо" заработало в подшефном региону районе Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио "7 небо" в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM", - написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.
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Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.
Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.
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