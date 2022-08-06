https://ria.ru/20220806/kherson-1807776933.html
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области
Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:44
2022-08-06T20:44
2022-08-06T20:44
общество
херсонская область
псковская область
михаил ведерников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:68:856:550_1920x0_80_0_0_cdeb9595252f141ea47b18e7824fab63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Псковская радиостанция "Седьмое небо" заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио "7 небо" в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM", - написал губернатор в субботу в своем Telegram-канале.Как уточнил Ведерников, пока радиус охвата псковской радиостанции составляет 1,5 километра, в дальнейшем его увеличат до 15 километров.Как сообщалось в субботу, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион окажет подшефному району Херсонской области содействие при подготовке к отопительному сезону, а также к новому учебному году. Также псковские специалисты обеспечат "настройку" системы здравоохранения и транспортного обеспечения.
https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html
https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html
херсонская область
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , псковская область, михаил ведерников
Псковское радио заработало в Бериславском районе Херсонской области
Псковское радио "Седьмое небо" заработало в подшефном региону районе Херсонской области