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Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/izyum-1807712188.html
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно - РИА Новости, 06.08.2022
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно
Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:24
2022-08-06T12:26
специальная военная операция на украине
общество
изюм (город)
харьковская область
мариуполь
марат хуснуллин
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин побывал в Мариуполе, а после отправился в Изюм Харьковской области."В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.Хуснуллин отметил работу местной администрации. "Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!" - отметил он."Отдельно хочу сказать спасибо нашим военным. Находясь в Изюме, увидел организацию их работы. Спасибо и за то, что помогали с организацией моего приезда", - подчеркнул зампред правительства.
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общество, изюм (город), харьковская область, мариуполь, марат хуснуллин
12:24 06.08.2022 (обновлено: 12:26 06.08.2022)
 
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно

Вице-премьер Хуснуллин: план по восстановлению города Изюм подготовят оперативно

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Накануне Хуснуллин побывал в Мариуполе, а после отправился в Изюм Харьковской области.
"В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил работу местной администрации. "Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!" - отметил он.
"Отдельно хочу сказать спасибо нашим военным. Находясь в Изюме, увидел организацию их работы. Спасибо и за то, что помогали с организацией моего приезда", - подчеркнул зампред правительства.
Знак на въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИзюм (город)Харьковская областьМариупольМарат Хуснуллин
 
 
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