https://ria.ru/20220806/izyum-1807712188.html
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно - РИА Новости, 06.08.2022
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно
Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:24
2022-08-06T12:24
2022-08-06T12:26
специальная военная операция на украине
общество
изюм (город)
харьковская область
мариуполь
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807001768_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_90a5357555b48c89f11ea9416718881c.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин побывал в Мариуполе, а после отправился в Изюм Харьковской области."В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.Хуснуллин отметил работу местной администрации. "Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!" - отметил он."Отдельно хочу сказать спасибо нашим военным. Находясь в Изюме, увидел организацию их работы. Спасибо и за то, что помогали с организацией моего приезда", - подчеркнул зампред правительства.
https://ria.ru/20220724/vyplaty-1804616797.html
изюм (город)
харьковская область
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807001768_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_a1c62c09f767ef0d97173a38cbce03c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, изюм (город), харьковская область, мариуполь, марат хуснуллин
12:24 06.08.2022 (обновлено: 12:26 06.08.2022)
Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Изюма подготовят оперативно
Вице-премьер Хуснуллин: план по восстановлению города Изюм подготовят оперативно
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления дорог, жилья и соцобъектов, а также подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Накануне Хуснуллин побывал в Мариуполе
, а после отправился в Изюм Харьковской области
.
"В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил работу местной администрации. "Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!" - отметил он.
"Отдельно хочу сказать спасибо нашим военным. Находясь в Изюме, увидел организацию их работы. Спасибо и за то, что помогали с организацией моего приезда", - подчеркнул зампред правительства.