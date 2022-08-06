https://ria.ru/20220806/gorlovka-1807773954.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска за десять минут выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:22

2022-08-06T20:22

2022-08-06T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:45 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 19:55 - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807768676.html

https://ria.ru/20220806/donbass-1807756279.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато