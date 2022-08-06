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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/gorlovka-1807773954.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за десять минут выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:22
2022-08-06T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:45 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 19:55 - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807768676.html
https://ria.ru/20220806/donbass-1807756279.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато
20:22 06.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке три мины и три снаряда

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМестная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:45 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 19:55 - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 17:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СтиролНАТО
 
 
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