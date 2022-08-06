14:14 06.08.2022 (обновлено: 14:15 06.08.2022)
Экс-глава МИД Германии раскритиковал газовую политику Берлина
Экс-глава МИД Германии Габриэль: газовая политика Берлина сводит потребителей с ума
Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Газовая политика правительства Германии "сводит потребителей с ума", такое мнение высказал в соцсети Twitter экс-глава МИД ФРГ, экс-вице-канцлер Зигмар Габриэль, комментируя ситуацию вокруг возможного сотрудничества с Катаром в вопросах поставки "голубого топлива".
"Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии. Затем мы покупаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума", - прокомментировал Габриэль материал в онлайн-издании Focus, в котором вновь сообщается о том, что Германия до сих пор не заключила с Катаром никаких соглашений о газовых поставках.
Ранее таблоид Bild сообщил, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".
Министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в марте посетил Катар и заключил партнерство в энергетической сфере, которое предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СПГ. Соответствующая декларация была подписана в мае. Хабек заявил, что данный документ стал "важным шагом на пути к большей независимости от российского газа".
По информации агентства Рейтер, на переговорах между ФРГ и Катаром возникли разногласия по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Газета Handelsblatt представила в субботу исследование, согласно которому Германия может отказаться от газа из России при условии сокращения 210 тераватт-часов электроэнергии.