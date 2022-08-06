https://ria.ru/20220806/dtp-1807731259.html

В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком

В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022

В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком

Жительница Приамурья и ее 8-летний сын погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, ее муж и старший ребенок госпитализированы, сообщает РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:03

2022-08-06T15:03

2022-08-06T15:03

происшествия

россия

дтп

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Жительница Приамурья и ее 8-летний сын погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, ее муж и старший ребенок госпитализированы, сообщает областная прокуратура."Установлено, что 6 августа в дневное время на федеральной трассе "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Ее 8-летний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы. Супруг погибшей и 13-летний ребенок находятся в травматологическом отделении Свободненской городской больницы", - говорится в сообщении.Свободненская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, дтп, амурская область