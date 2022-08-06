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В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022
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В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком
В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022
В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком
Жительница Приамурья и ее 8-летний сын погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, ее муж и старший ребенок госпитализированы, сообщает РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:03
2022-08-06T15:03
происшествия
россия
дтп
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Жительница Приамурья и ее 8-летний сын погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, ее муж и старший ребенок госпитализированы, сообщает областная прокуратура."Установлено, что 6 августа в дневное время на федеральной трассе "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Ее 8-летний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы. Супруг погибшей и 13-летний ребенок находятся в травматологическом отделении Свободненской городской больницы", - говорится в сообщении.Свободненская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
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происшествия, россия, дтп, амурская область
15:03 06.08.2022
 
В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком

Мать с сыном погибли в ДТП на трассе "Амур", отец и старший ребенок попали в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Жительница Приамурья и ее 8-летний сын погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, ее муж и старший ребенок госпитализированы, сообщает областная прокуратура.
"Установлено, что 6 августа в дневное время на федеральной трассе "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Ее 8-летний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы. Супруг погибшей и 13-летний ребенок находятся в травматологическом отделении Свободненской городской больницы", - говорится в сообщении.
Свободненская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
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