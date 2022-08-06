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В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022
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В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком
В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022
В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком
Три человека погибли, еще четыре пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:55
2022-08-06T11:55
происшествия
саратов
дтп
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще четыре пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла ночью в субботу на улице Большой Горной в Саратове, водитель за рулем Lada Priora и водитель BMW выехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с грузовой машиной."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины BMW и его два его пассажира скончались", - говорится в сообщении.Кроме того, госпитализированы пассажир BMW, водитель грузовика и двое пассажиров Lada Priora.В областной службе спасения уточнили, что при помощи гидравлического инструмента деблокировали из BMW двух погибших мужчин, еще один мужчина из BMW скончался в медучреждении.
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саратов
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происшествия, саратов, дтп
11:55 06.08.2022
 
В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком

Три человека погибли, четыре пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Саратове

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще четыре пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла ночью в субботу на улице Большой Горной в Саратове, водитель за рулем Lada Priora и водитель BMW выехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с грузовой машиной.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины BMW и его два его пассажира скончались", - говорится в сообщении.
Кроме того, госпитализированы пассажир BMW, водитель грузовика и двое пассажиров Lada Priora.
В областной службе спасения уточнили, что при помощи гидравлического инструмента деблокировали из BMW двух погибших мужчин, еще один мужчина из BMW скончался в медучреждении.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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ПроисшествияСаратовДТП
 
 
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