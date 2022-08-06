https://ria.ru/20220806/dtp-1807709627.html

В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком

В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком - РИА Новости, 06.08.2022

В Саратове три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком

Три человека погибли, еще четыре пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:55

2022-08-06T11:55

2022-08-06T11:55

происшествия

саратов

дтп

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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще четыре пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла ночью в субботу на улице Большой Горной в Саратове, водитель за рулем Lada Priora и водитель BMW выехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с грузовой машиной."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины BMW и его два его пассажира скончались", - говорится в сообщении.Кроме того, госпитализированы пассажир BMW, водитель грузовика и двое пассажиров Lada Priora.В областной службе спасения уточнили, что при помощи гидравлического инструмента деблокировали из BMW двух погибших мужчин, еще один мужчина из BMW скончался в медучреждении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

саратов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, дтп