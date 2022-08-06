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Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:48

2022-08-06T17:48

2022-08-06T17:48

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

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