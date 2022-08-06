https://ria.ru/20220806/donbass-1807756593.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:48
2022-08-06T17:48
2022-08-06T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецк (днр)
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами калибра 152 миллиметра