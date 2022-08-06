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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807737608.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды за 15 минут обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:52
2022-08-06T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды за 15 минут обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 15.10 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
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в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:52 06.08.2022 (обновлено: 16:01 06.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды за 15 минут обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщало, что в 15.10 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
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