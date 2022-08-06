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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды за 15 минут обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:52

2022-08-06T15:52

2022-08-06T16:01

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды за 15 минут обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 15.10 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины