https://ria.ru/20220806/donbass-1807735446.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут

Украинские войска за 25 минут обстреляли два района Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:33

2022-08-06T15:33

2022-08-06T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли два района Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13.30 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Квартиру разнесло полностью" – последствия обстрела жилых домов в Донецке "Квартиру разнесло полностью" – последствия обстрела жилых домов в Донецке 2022-08-06T15:33 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео