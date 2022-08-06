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Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут
Украинские войска за 25 минут обстреляли два района Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:33
2022-08-06T15:33
2022-08-06T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли два района Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13.30 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Квартиру разнесло полностью" – последствия обстрела жилых домов в Донецке
"Квартиру разнесло полностью" – последствия обстрела жилых домов в Донецке
2022-08-06T15:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео
15:33 06.08.2022 (обновлено: 16:31 06.08.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут
Представительство ДНР: украинские войска дважды обстреляли Донецк за 25 минут