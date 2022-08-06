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Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807723799.html
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов - РИА Новости, 06.08.2022
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов
Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:58
2022-08-06T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град".По словам корреспондента, задымление после удара наблюдается сейчас в районе донецкого железнодорожного вокзала. Накануне из-за попадания украинского снаряда произошло возгорание кровли здания вокзала.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка
Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
13:58 06.08.2022
 
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов

Задымление наблюдается в районе железнодорожного вокзала Донецка после обстрелов ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град".
По словам корреспондента, задымление после удара наблюдается сейчас в районе донецкого железнодорожного вокзала. Накануне из-за попадания украинского снаряда произошло возгорание кровли здания вокзала.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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