https://ria.ru/20220806/donbass-1807723799.html
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов - РИА Новости, 06.08.2022
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов
Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:58
2022-08-06T13:58
2022-08-06T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град".По словам корреспондента, задымление после удара наблюдается сейчас в районе донецкого железнодорожного вокзала. Накануне из-за попадания украинского снаряда произошло возгорание кровли здания вокзала.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка
Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка
2022-08-06T13:58
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов
Задымление наблюдается в районе железнодорожного вокзала Донецка после обстрелов ВСУ
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщало представительство ДНР
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка
20 ракет из РСЗО "Град".
По словам корреспондента, задымление после удара наблюдается сейчас в районе донецкого железнодорожного вокзала. Накануне из-за попадания украинского снаряда произошло возгорание кровли здания вокзала.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.