https://ria.ru/20220806/donbass-1807723799.html

Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов

Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов - РИА Новости, 06.08.2022

Задымление наблюдается в районе вокзала Донецка после украинских обстрелов

Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:58

2022-08-06T13:58

2022-08-06T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град".По словам корреспондента, задымление после удара наблюдается сейчас в районе донецкого железнодорожного вокзала. Накануне из-за попадания украинского снаряда произошло возгорание кровли здания вокзала.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка Густой дым над железнодорожным вокзалом: последствия обстрела Донецка 2022-08-06T13:58 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика