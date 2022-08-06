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Пожилая женщина получила ранение в Донецке при взрыве мины "Лепесток"

Пожилая женщина получила ранение в Донецке при взрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.08.2022

Пожилая женщина получила ранение в Донецке при взрыве мины "Лепесток"

Пожилая женщина ранена в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:51

2022-08-06T13:51

2022-08-06T13:52

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР."В Кировском районе города по ул. Жарикова ранение получила мирная жительница 1935 года рождения. Наступила на сброшенную ВФУ противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Доставлена в ГБ №24", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООНУкраина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр)