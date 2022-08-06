https://ria.ru/20220806/donbass-1807721233.html
Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Минеральное, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра менее чем за час, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:37
2022-08-06T13:37
2022-08-06T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Минеральное, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра менее чем за час, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы Макеевки были зафиксированы представительством в 11.47 и 12.35. По городу выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.В 11.44 подвергся обстрелу Петровский район Донецка. По нему выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок Минеральное, что в окрестностях Ясиноватой, украинские войска обстреляли в 12.30, выпустив по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецк (днр)
макеевка
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины
Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за час обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное