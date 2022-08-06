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Женщину ранило при обстреле Киевского района Донецка из украинской РСЗО
Женщину ранило при обстреле Киевского района Донецка из украинской РСЗО - РИА Новости, 06.08.2022
Женщину ранило при обстреле Киевского района Донецка из украинской РСЗО
Мирная жительница ранена в Киевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками из РСЗО, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:43
2022-08-06T12:43
2022-08-06T16:32
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Киевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками из РСЗО, сообщили в штабе обороны ДНР."Украинские боевики ранили мирную жительницу в Киевском районе Донецка. При обстреле из РСЗО по ул. Челюскинцев в своей квартире получила ранение женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следственные действия на месте обстрела Киевского района Донецка
Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр Киевского района города Донецка
2022-08-06T12:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, видео
12:43 06.08.2022 (обновлено: 16:32 06.08.2022)
Женщину ранило при обстреле Киевского района Донецка из украинской РСЗО
Штаб ДНР: женщину ранило при обстреле Киевского района Донецка из украинской РСЗО