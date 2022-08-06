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Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:58
2022-08-06T11:58
2022-08-06T11:59
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле ул. Грекова по тому же адресу в Куйбышевском р-не Донецка ранение получила женщина 1968 г.р. Доставлена в республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба.Ранее штаб сообщил о ранении мужчины 1964 года рождения по улице Грекова при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
11:58 06.08.2022 (обновлено: 11:59 06.08.2022)
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка