https://ria.ru/20220806/donbass-1807710212.html

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:58

2022-08-06T11:58

2022-08-06T11:59

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле ул. Грекова по тому же адресу в Куйбышевском р-не Донецка ранение получила женщина 1968 г.р. Доставлена в республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении штаба.Ранее штаб сообщил о ранении мужчины 1964 года рождения по улице Грекова при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс